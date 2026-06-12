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Обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту отказали в канадской визе - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:38 12.06.2026
Обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту отказали в канадской визе

Власти Канады отказали в визе обвиненному в изнасиловании футболисту Парти

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг у здания посольства Канады в Москве
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадские власти отказали в выдаче визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти.
  • Томас Парти пропустит первый матч чемпионата мира против команды Панамы.
  • Окончательное решение о том, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канадские власти отказали в выдаче визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти, в связи с чем тот пропустит первый чемпионат мира против команды Панамы, сообщает The Athletic со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).
Парти вошел в состав национальной команды страны, который был объявлен за неделю до начала мирового первенства в США, Канаде и Мексике.
"ФИФА подтверждает, что игрок Томас Парти не сможет отправиться из базового лагеря сборной Ганы в Бостоне (США) в Канаду на первый матч против Панамы в среду, 17 июня, поскольку его заявление о выдаче визы было отклонено канадским правительством. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающих стран, включая рассмотрение визовых вопросов. Как и в случае с предыдущими мероприятиями ФИФА, окончательное решение о том, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны", - приводит заявление ФИФА The Athletic.
В июле 2025 года полиция предъявила 32-летнему игроку испанского "Вильярреала" обвинения по пяти эпизодам изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три - к другой. Также Парти обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине. Все эпизоды произошли в 2021 и 2022 годах. Ганский футболист не признал себя виновным в суде, он был выпущен под залог, по условиям футболист не должен контактировать с заявительницами и обязан заранее уведомлять полицию о международных поездках. The Athletic отмечает информацию на сайте канадского правительства, где указано, что в случае совершения преступления или осуждения за него, власти могут быть отказать во въезде в страну.
Парти также выступал за английский "Арсенал", испанские "Атлетико", "Мальорку" и "Альмерию". В составе мадридского "Атлетико" полузащитник стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. За сборную Ганы Парти провел 57 матчей и забил 15 голов.
Ганцы проведут первый матч первенства в Торонто 17 июня против команды Панамы. Также им предстоит сыграть в группе L с командами Англии и Хорватии, обе встречи состоятся в США.
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