Обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту отказали в канадской визе

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канадские власти отказали в выдаче визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти, в связи с чем тот пропустит первый чемпионат мира против команды Панамы, сообщает The Athletic со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).