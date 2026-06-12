Обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту отказали в канадской визе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадские власти отказали в выдаче визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти.
- Томас Парти пропустит первый матч чемпионата мира против команды Панамы.
- Окончательное решение о том, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канадские власти отказали в выдаче визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти, в связи с чем тот пропустит первый чемпионат мира против команды Панамы, сообщает The Athletic со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).
"ФИФА подтверждает, что игрок Томас Парти не сможет отправиться из базового лагеря сборной Ганы в Бостоне (США) в Канаду на первый матч против Панамы в среду, 17 июня, поскольку его заявление о выдаче визы было отклонено канадским правительством. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающих стран, включая рассмотрение визовых вопросов. Как и в случае с предыдущими мероприятиями ФИФА, окончательное решение о том, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны", - приводит заявление ФИФА The Athletic.
В июле 2025 года полиция предъявила 32-летнему игроку испанского "Вильярреала" обвинения по пяти эпизодам изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три - к другой. Также Парти обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине. Все эпизоды произошли в 2021 и 2022 годах. Ганский футболист не признал себя виновным в суде, он был выпущен под залог, по условиям футболист не должен контактировать с заявительницами и обязан заранее уведомлять полицию о международных поездках. The Athletic отмечает информацию на сайте канадского правительства, где указано, что в случае совершения преступления или осуждения за него, власти могут быть отказать во въезде в страну.
Ганцы проведут первый матч первенства в Торонто 17 июня против команды Панамы. Также им предстоит сыграть в группе L с командами Англии и Хорватии, обе встречи состоятся в США.