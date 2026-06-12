В восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация.
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11 июня, 06:09