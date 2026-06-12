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В восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 12.06.2026
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04:22 12.06.2026
В восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты

Росавиация: в восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Волгоград, Казань, Нижнекамск ("Бегишево"), Пенза, Самара ("Курумоч"), Саратов ("Гагарин"), Ульяновск ("Баратаевка"), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
11 июня, 06:09
 
ВолгоградКазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)
 
 
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