В Новгородском кремле более 1,5 тысячи человек исполнили гимн России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День России в Великом Новгороде более 1,5 тысяч человек из 11 регионов России исполнили гимн страны в Новгородском кремле.
- Выступление было приурочено к 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова.
- Среди исполнителей были певцы и музыканты из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, республик Коми и Карелия, Запорожской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской и Тверской областей.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек из 11 регионов России исполнили гимн страны утром в Новгородском кремле, передает корреспондент РИА Новости.
В День России в Великом Новгороде проходит хоровой собор "Рассвет России". Более 1,5 тысяч профессиональных музыкантов, педагогов и молодых певцов из 11 регионов страны в 8 утра спели гимн России в Новгородском кремле у памятника "Тысячелетие России" и Софийского собора. Завершили утреннее выступление профессиональные вокалисты: прозвучала "Запевка" Георгия Свиридова на стихи Игоря Северянина. Исполнение приурочено к 100-летию со дня рождения композитора.
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Послушать выступление пришли многие новгородцы, в том числе и члены правительства Новгородской области во главе с губернатором Александром Дроновым. Хору подпевали участники СВО, молодежь и все пришедшие.
Как уточняют организаторы, среди исполнителей - певцы и музыканты из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, республик Коми и Карелия, Запорожской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской и Тверской областей.
Кроме того, в пятницу, начиная с 15.00 (совпадает с мск), каждый гостевой коллектив выступит с сольной программой у памятника "Тысячелетие России". Новгородцы и туристы услышат академический и народный репертуар, в том числе редкие произведения музыкальной традиции Северной Руси.
Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Организатор - Новгородское хоровое братство. Акция проводится в регионе с 2023 года.