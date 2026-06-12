В Новгородском кремле более 1,5 тысячи человек исполнили гимн России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек из 11 регионов России исполнили гимн страны утром в Новгородском кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, в пятницу, начиная с 15.00 (совпадает с мск), каждый гостевой коллектив выступит с сольной программой у памятника "Тысячелетие России". Новгородцы и туристы услышат академический и народный репертуар, в том числе редкие произведения музыкальной традиции Северной Руси.