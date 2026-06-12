Демидов и Никишин вошли в сборную новичков сезона НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иван Демидов («Монреаль Канадиенс») и Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») вошли в сборную новичков сезона-2025/26 НХЛ.
- Демидов стал лучшим среди нападающих, набрав 195 очков в опросе, а Никишин показал второй результат среди защитников, набрав 184 очка.
- Демидов набрал 62 очка в регулярном чемпионате и 9 очков в плей-офф, а Никишин — 33 очка в «регулярке» и одну передачу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов и защитник "Каролина Харрикейнз" Александр Никишин вошли в сборную новичков сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Также в символическую команду вошли нападающие Беккетт Сеннеке ("Анахайм Дакс") и Джимми Снаггеруд ("Сент-Луис Блюз"), защитник Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс") и вратарь Якуб Добеш ("Монреаль").
Никишин набрал в опросе 184 очка, показав второй результат среди защитников. Одним из кандидатов на попадание в сборную также был россиянин Ян Кузнецов ("Калгари Флэймз"), который получил один балл. Демидов стал лучшим среди нападающих, набрав 195 очков.
Демидов по итогам сезона отметился 62 очками (19 голов + 43 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 9 (3+6) очками в 19 встречах плей-офф. У Никишина, команда которого сейчас играет в финале Кубка Стэнли, 33 (11+22) очка в 81 матче "регулярки" и одна передача в 16 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.