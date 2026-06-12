Демидов и Никишин вошли в сборную новичков сезона НХЛ

Демидов по итогам сезона отметился 62 очками (19 голов + 43 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 9 (3+6) очками в 19 встречах плей-офф. У Никишина, команда которого сейчас играет в финале Кубка Стэнли, 33 (11+22) очка в 81 матче "регулярки" и одна передача в 16 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.