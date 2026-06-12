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В День России стартовал Кубок мира по танцевальному спорту из 27 стран - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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10:52 12.06.2026 (обновлено: 18:12 12.06.2026)
В День России стартовал Кубок мира по танцевальному спорту из 27 стран

В Москве в День России стартовал Кубок мира по танцевальному спорту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТанцевальный спорт
Танцевальный спорт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубок мира по танцевальному спорту стартовал в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр».
  • В турнире участвуют любители и профессионалы из 30 стран в латиноамериканской программе, европейской программе и 10 танцах.
  • Президент Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России Надежда Ерастова отметила, что спорт вне политики и танец объединяет народы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. Кубок мира по танцевальному спорту, проходящий в рамках комплексных соревнований "В ритмах лета”, стартовал в выставочном комплексе "Тимирязев-центр" в пятницу.

Соревновательный марафон продлится 9 дней. Для участия в Кубке мира на паркет выйдут любители и профессионалы в латиноамериканской программе, европейской программе и двоеборье. Для работы на турнире в Москву прибыли судьи из Казахстана, КНР, Азербайджана, Белоруссии, Австрии, Шотландии, Узбекистана, Италии, Украины, Индонезии, Гонконга, Киргизии, Таджикистана, Грузии, США, Великобритании, Таиланда, Польши, Южной Кореи, Японии, Тайваня. Также задействованы и российские судьи.

Турнир проходит при поддержке Министерства спорта России, департамента спорта Москвы и фонда физической культуры и спорта "Стань чемпионом". Талисманами турнира стали персонажи ежика и зайца из советского мультфильма "Трям! Здравствуйте".

Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова объявила соревнования открытыми и отметила особенную дату их начала.
"Знаково, что мы начинаем в праздник нашей страны - День России. В Кубке мира принимают участие представители из 27 стран мира. Это говорит о том, что спорт вне политики, что танец объединяет народы. Я желаю участникам легкого паркета и ярких выступлений. Пусть победит сильнейший, во славу спорта и во имя нашей страны", - сказала президент федерации.

На церемонии открытия присутствовал генеральный секретарь Всемирного танцевального совета Ханнес Эмрих. Он на русском языке поприветствовал участников, а потом перешел на английский - передал добрые напутствия спортсменам от президента WDC Донни Бернса и поздравил Надежду Ерастову с масштабным мероприятием.
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Русское кино и Голливуд на одной сцене: прошел чемпионат страны по секвею
20 октября 2025, 00:12
Турнир проходит при поддержке министерства спорта России, департамента спорта Москвы и фонда поддержки спортсменов "Стань чемпионом". Талисманами турнира стали персонажи ежика и зайца из советского мультфильма "Трям! Здравствуйте!"
Президент Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России (ФТСАРР) Надежда Ерастова объявила соревнования открытыми и отметила особенную дату их начала.
"Знаково, что мы начинаем в праздник нашей страны - День России. Для участия в Кубке мира в Москву приехали дуэты из 30 стран мира. Это говорит о том, что спорт вне политики, что танец объединяет народы. Я желаю участникам легкого паркета, ярких выступлений. Пусть победит сильнейший, во славу спорта и во имя нашей страны", - сказала глава федерации.
На церемонии открытия присутствовал генеральный секретарь WDC Ханнес Эмрих. Он на русском языке поприветствовал участников, а потом перешел на английский - передал добрые напутствия спортсменам от президента WDC Донни Бернса и поздравил Ерастову с масштабным мероприятием.
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