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В Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах - РИА Новости, 12.06.2026
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02:09 12.06.2026
В Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах

Желонкин: поступающим в колледж интересны направления, связанные с медициной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиплом о среднем профессиональном образовании
Диплом о среднем профессиональном образовании - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством.
  • Приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.
"Наиболее востребованные направления у нас - связанные с IT и с креативными технологиями. Также пользуются большим интересом профессии, связанные с медициной, с педагогикой, отрасль строительства", - сказал Желонкин.
Он напомнил, что приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня.
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