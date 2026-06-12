В Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.

"Наиболее востребованные направления у нас - связанные с IT и с креативными технологиями. Также пользуются большим интересом профессии, связанные с медициной, с педагогикой, отрасль строительства", - сказал Желонкин.