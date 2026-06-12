Русские звезды устроили погром в США. "Каролина" — в шаге от чемпионства!

"Каролина" обыграла "Вегас" в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ и вышла вперед в противостоянии за Кубок Стэнли. Российские звезды Андрей Свечников и Павел Дорофеев оформили по два гола.

Новые лица в финале

Решающая серия сезона Национальной хоккейной лиги уже вошла в историю как одна из самых результативных за все время розыгрышей финала Кубка Стэнли. "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" по итогам первых четырех матчей противостояния забросили на двоих суммарно 33 шайбы. Этот показатель является вторым наивысшим в истории НХЛ за данный отрезок финалов Кубка Стэнли — больше голов за первые четыре матча финальной серии плей-офф было зафиксировано в 1918 и 1981 годах (оба раза — по 36 голов).

Но кроме высокой результативности и яркой зрелищности матчей, их событийности вкупе с мощными камбэками этот финал Кубка Стэнли пополнился еще одним сценарием — появлением новых героев. Лучший бомбардир текущего розыгрыша плей-офф Митч Марнер из "Вегаса" и капитан "Каролины" Джордан Стаал, забивший в каждом из первых четырех матчей серии (5 голов в четырех играх), изначально вошли в битву за главный трофей НХЛ в роли героев, но по ходу противостояния их потеснил Брэндон Басси. Голкипер "Харрикейнз" ранее никогда не играл в плей-офф НХЛ вообще, но в третьем матче серии ярко вышел на замену, а в четвертой игре и вовсе стал стартовым вратарем "ураганов" и оформил победные 18 сейвов после 21 броска.

Примечательно, что ротация во вратарской линии "Каролины" оказалась куда более масштабной. В четвертом матче серии до сих пор бывший главным вратарем "Кейнз" Фредерик Андерсен получил роль третьего, резервного голкипера команды — Басси оказался первым вратарем, а на роль бэкапа был вызван россиянин Петр Кочетков, который не играл с конца декабря из-за проблем со здоровьем и после операции до сих пор ни разу не вызывался в основную команду. Тем интереснее, что попадание Кочеткова в заявку "Каролины" на матч финала Кубка Стэнли гарантировало появление его фамилии на Кубке Стэнли в случае чемпионства "ураганов".

© AP Photo / George Walker IV Голкипер "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков © AP Photo / George Walker IV Голкипер "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков

Но на этом движения "Харрикейнз" вокруг вратарей не завершились. Накануне пятого матча серии главный тренер "Каролины" Род Бриндамор заявил, что все игроки команды готовы принять участие во встрече в Роли, отвечая на вопросы о состоянии здоровья Андерсена. Еще чуть ранее наставник "Кейнз" отмечал, что у 36-летнего датского вратаря нет никаких повреждений, и его замена была обусловлена лишь необходимостью дать ему небольшой отдых. Однако к пятой игре серии Андерсен не просто не вернулся в заявку "Каролины" — его с роли даже третьего, резервного вратаря сместил еще один российский вратарь системы клуба.

Амир Мифтахов уехал в Северную Америку прошлым летом, когда покинул стан казанского "Ак Барса" и подписал однолетний контракт с "Каролиной". За клуб он играл лишь в предсезонных контрольных матчах, а затем был отправлен в фарм-клуб, где играл по сей день. Сейчас его команде "Чикаго Вулвз" предстоит битва в финале плей-офф АХЛ против "Торонто Марлис", чьи ворота защищает еще один россиянин Артур Ахтямов. Сегодня Мифтахов неожиданно для многих был переведен в основу "Каролины". Амир прибыл в Роли в 7 часов вечера по местному времени, а уже через 29 минут был на арене "Харрикейнз".

© Фото : x.com/chicago_wolves Амир Мифтахов © Фото : x.com/chicago_wolves Амир Мифтахов

"Каролина" в шаге от Кубка Стэнли!

Как ожидалось, первым вратарем "Каролины" на пятый матч серии финала Кубка Стэнли-2026 стал Басси, а Кочетков остался его бэкапом. Тренерский штаб "Вегаса" же оставил без изменений свою вратарскую линию — несмотря на то, что Картер Харт пропустил по четыре шайбы в каждой из предыдущих четырех игр, его роль главного голкипера "Голден Найтс" не подвергалась сомнениям.

« "Мне все равно, где мы играем. У нас действительно очень хорошая команда, и не имеет значения, на какой арене проходит матч. Мы стараемся становиться лучше с каждой игрой. Неважно, в каком дворце мы находимся", — отметил накануне матча главный тренер "рыцарей" Джон Торторелла, реагируя на вопрос о том, насколько особенным окажется тот факт, что, возможно, ключевой матч противостояния пройдет на арене "Каролины".

Традиционно категоричные заявления Тортореллы лишь отчасти были подтверждены делом. Его команда действительно не обратила внимание на уникальную атмосферу внутри арены в Роли, где непросто приходится каждому сопернику "Харрикейнз". "Вегас" с первых минут завладел инициативой и играл столь уверенно, что ни "рыцари" не ощущали какого-либо давления со стороны специфичных болельщиков "Каролины". По некоторым ключевым игровым параметрам гости превосходили соперника, и именно "Голден Найтс" первыми отпраздновали гол.

Получив в начале встречи возможность сыграть в большинстве в формате "5 на 4", "Вегас" быстро реализовал этот шанс. На это им потребовалось менее 30 секунд. При входе в зону Джек Айкел обыгрался с Томашом Гертлом и, как нож сквозь масло, прошел через оборонительные построения "Каролины", завершив проход классной передачей на Павла Дорофеева. Молодой российский нападающий "рыцарей" наконец-то прервал шестиматчевую серию без набранных очков и, замкнув прострел точным броском в свободный угол, оформил дебютный гол в своей карьере в финале Кубка Стэнли. Для Павла эта шайба стала 11-й в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

После гола "Вегас" продолжал давить и нагружать ворота Брэндона Басси, но голкипер "Каролины" действовал качественно и выручал свою команду, не давая гостям уйти в отрыв. Старания своего вратаря игроки "Харрикейнз" заметили вовремя и закрепили их важным голом в середине первого периода, когда смогли сохранить шайбу в чужой зоне и не позволив "рыцарям" организовать опасный контрвыпад. Ник Элерс оперативно набросил на пятак от левого борта, и никем не опекаемый Джордан Стаал классно сыграл на подставлении. 37-летний капитан "ураганов" продлил свою сумасшедшую голевую серию и забил в пятом подряд матче финала Кубка Стэнли.

© REUTERS / James Guillory Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Джордан Стаал празднует гол © REUTERS / James Guillory Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Джордан Стаал празднует гол

Во втором периоде "Каролина" показала особенность своей площадки. Благодаря ближней лавке "Харрикейнз" заметно прибавили в движении и в активности, из-за чего игроки "Вегаса" не всегда успевали за своими соперниками. "Ураганы" вынуждали гостей ошибаться, а те усугубили свое положение ненужными удалениями, из-за которых нагрузка на плечи Картера Харта увеличилась в разы. С ней голкипер "Голден Найтс" не справился.

В середине матча, когда гости второй раз подряд играли в меньшинстве, "Каролина" повела в счете. Андрей Свечников в привычной связке с Шейном Гостисбером в спецбригаде обменялся с тем передачами и, продвинувшись в зону слота, нанес сильный кистевой бросок. Харт остался не у дел — шайба проскочила между его щитков.

Продолжив давление, "Каролина" буквально доминировала над "Вегасом". В такой ситуации "ураганов" было очень важно воплотить игровое преимущество в голы, хоть и текущая серия финал плей-офф НХЛ показывает, что никакое преимущество в счете — даже в четыре шайбы — не гарантирует команде успеха в матче.

© REUTERS / James Guillory Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) в матче против "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / James Guillory Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) в матче против "Вегас Голден Найтс"

Впрочем, незадолго до второго перерыва "Харрикейнз" все-таки оформили еще один гол и создали небольшой отрыв в счете. Джордан Мартинук задавил прессингом защитника "Вегаса" и отборолся за шайбу у лицевого борта. Выкатившись из-за ворот, он моментально отпасовал на Свечникова, которому оставалось бросить с близкого расстояния, однако передача оказалась неточной. Впрочем. шайба дошла до Шона Уокера, который моментально отпасовал в район левого круга вбрасывания, где атаку поддержал Себастьян Ахо. Звездный финн, приняв шайбу, аккуратно забросил ее в ворота и отпраздновал свой первый гол в этом финале.

"Вегас" в третьем периоде ожидаемо побежал вперед и создал много свободного пространства перед своими воротами. В попытке спастись и отыграться "Голден Найтс" бросили все силы на атаку, но им это едва ли помогло — "Каролина" была готова к такому сценарию и действовала на контратаках, и даже проблемы "Харрикейнз" в обороне не бросались в глаза, ведь в воротах здорово играл Басси, совершивший несколько действительно ярких спасений.

"Вегас" же в попытках наверстать упущенное погорел на своих же ошибках, сбив себе темп необязательными удалениями. Одно из них оказалось роковым. Опытнейший Марк Стоун неаккуратно сыграл клюшкой и врезал ей по лицу Джейлену Чатфилду, из-за чего тот даже потерял шлем. Наказание от рефери было суровым — двойной малый штраф.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) в матче против "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) в матче против "Вегас Голден Найтс"

И если первые две минуты из четырех "Вегас" выстоял, то во вторые — нет. Гости допустили чересчур огромный разрыв в своих построениях, и "Каролина" нарисовала издевательски красивый гол. Ник Элерс, приняв шайбу от Гостисбера, исполнил на границе левого круга вбрасывания разворот вокруг собственной оси и эффектно отпасовал на Андрея Свечникова, который оказался по сути перед пустыми воротами и легко замкнул передачу. Картер Харт, выкатившийся сильно вперед, пятый матч подряд пропустил четыре шайбы за игру.

До конца матча "Вегас", несмотря на все попытки вернуться в игру и оформить камбэк, нанес лишь один разящий удар, когда Павел Дорофеев через несколько минут после второго гола Свечникова закопал шайбу с пятака, офомив дубль. Однако этого для "Голден Найтс" оказалось недостаточно.

4:2 — "Каролина" добыла дома важную победу и впервые по ходу серии вышла вперед (3-2). Теперь "Харрикейнз" находятся в шаге от того, чтобы спустя 20 лет снова стать чемпионами НХЛ. Игра в Парадайсе может оказаться решающей. У "Вегаса" нет права на ошибку.