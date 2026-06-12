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Два гола Свечникова помогли "Каролине" повести в серии финала Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:59 12.06.2026 (обновлено: 06:00 12.06.2026)
Два гола Свечникова помогли "Каролине" повести в серии финала Кубка Стэнли

Два гола Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Вегас" и повести в серии финала

© REUTERS / Nathan Ray SeebeckХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) празднует гол
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников (37) празднует гол - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Nathan Ray Seebeck
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
4 : 2
Вегас
11:46 • Джордан Стаал
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
31:58 • Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
37:51 • Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Джордан Мартинук)
51:08 • Андрей Свечников
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
06:52 • Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Томаш Гертл)
53:49 • Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе "Каролины" дубль оформил признанный первой звездой матча российский нападающий Андрей Свечников (32-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Стаал (12) и Себастьян Ахо (38). У "Вегаса" дважды отличился российский форвард Павел Дорофеев (7, 54), который прервал шестиматчевую серию без набранных очков и оформил свои первые в карьере голы в финале Кубка Стэнли.
Российский защитник "Каролины" Александр Никишин отметился одним силовым приемом. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков остался в запасе. Форвард "Вегаса" Иван Барбашев нанес два броска в створ ворот и применил шесть силовых приемов.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 стал 3-2 в пользу "Каролины". Шестой матч противостояния пройдет в Парадайсе в ночь на 15 июня по московскому времени.
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсАндрей СвечниковСебастьян АхоДжордан СтаалАлександр НикишинПавел Дорофеев (хоккей)Иван Барбашев
 
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