Два гола Свечникова помогли "Каролине" повести в серии финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе "Каролины" дубль оформил признанный первой звездой матча российский нападающий Андрей Свечников (32-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Стаал (12) и Себастьян Ахо (38). У "Вегаса" дважды отличился российский форвард Павел Дорофеев (7, 54), который прервал шестиматчевую серию без набранных очков и оформил свои первые в карьере голы в финале Кубка Стэнли.

Российский защитник "Каролины" Александр Никишин отметился одним силовым приемом. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков остался в запасе. Форвард "Вегаса" Иван Барбашев нанес два броска в створ ворот и применил шесть силовых приемов.