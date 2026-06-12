Трех игроков ЦСКА внесли в базу сайта "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три игрока российского футбольного клуба ЦСКА были внесены в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения спортсменов в базу стало участие в акции по сбору средств на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Три игрока российского футбольного клуба ЦСКА были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу оказались внесены полузащитник Данила Козлов, защитники Виктор да Силва Марселино Жоао и Рейс де Лима Матеус.
Персональные данные спортсменов были опубликованы на сайте в четверг поздно вечером. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что часть средств, собранных в рамках акции букмекерской компании Fonbet "Важен каждый!", которая проходила в ходе матча Кубка России ЦСКА-"Краснодар" в Москве 4 марта 2026 года, была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.