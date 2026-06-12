Рейтинг@Mail.ru
Трех игроков ЦСКА внесли в базу сайта "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:50 12.06.2026 (обновлено: 01:09 12.06.2026)
Трех игроков ЦСКА внесли в базу сайта "Миротворца"

Игроков ЦСКА Козлова, Жуана Витора и Матеуса Рейса внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатеус Рейс
Матеус Рейс - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Матеус Рейс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три игрока российского футбольного клуба ЦСКА были внесены в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения спортсменов в базу стало участие в акции по сбору средств на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Три игрока российского футбольного клуба ЦСКА были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу оказались внесены полузащитник Данила Козлов, защитники Виктор да Силва Марселино Жоао и Рейс де Лима Матеус.
Персональные данные спортсменов были опубликованы на сайте в четверг поздно вечером. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что часть средств, собранных в рамках акции букмекерской компании Fonbet "Важен каждый!", которая проходила в ходе матча Кубка России ЦСКА-"Краснодар" в Москве 4 марта 2026 года, была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Четыре игрока "Краснодара" попали в базу "Миротворца"
Вчера, 13:57
 
ФутболДонецкая Народная РеспубликаДанила КозловПФК ЦСКАКраснодарКубок России по футболуСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала