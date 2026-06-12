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Назван лучший игрок матча Южной Кореи и Чехии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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07:37 12.06.2026 (обновлено: 08:08 12.06.2026)
Назван лучший игрок матча Южной Кореи и Чехии на ЧМ

Хван Ин Бом признан лучшим игроком матча Южной Кореи и Чехии на ЧМ

© Фото : Соцсети ФИФАПолузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом
Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Чехии.
  • Хван Ин Бом отметился забитым мячом и голевой передачей в матче, который завершился победой южнокорейцев со счетом 2:1.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Чехии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы А прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1. Хван Ин Бом провел на поле 84 минуты, отметился забитым мячом (67-я минута) и голевой передачей на О Хен Гю (80).
Футболисту 29 лет. Хван Ин Бом с 2020 по 2022 год выступал за казанский "Рубин", когда команду тренировал Леонид Слуцкий. Сейчас он представляет нидерландский "Фейенорд". На его счету семь голов в 74 матчах за национальную команду.
Во втором туре сборная Южной Кореи 19 июня по московскому времени сыграет с командой Мексики, сборная Чехии встретится с командой ЮАР.
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ФутболСпортЮжная КореяМексикаЧехияХван Ин БомО Хён ГюФейенордМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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