Назван лучший игрок матча Южной Кореи и Чехии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Чехии.
- Хван Ин Бом отметился забитым мячом и голевой передачей в матче, который завершился победой южнокорейцев со счетом 2:1.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Чехии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы А прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1. Хван Ин Бом провел на поле 84 минуты, отметился забитым мячом (67-я минута) и голевой передачей на О Хен Гю (80).
Футболисту 29 лет. Хван Ин Бом с 2020 по 2022 год выступал за казанский "Рубин", когда команду тренировал Леонид Слуцкий. Сейчас он представляет нидерландский "Фейенорд". На его счету семь голов в 74 матчах за национальную команду.
Во втором туре сборная Южной Кореи 19 июня по московскому времени сыграет с командой Мексики, сборная Чехии встретится с командой ЮАР.