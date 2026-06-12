Назван лучший игрок матча открытия ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР.
- Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0, Хулиан Киньонес стал автором первого гола чемпионата мира, забив на 9-й минуте.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во втором туре группы A мексиканцы 19 июня по московскому времени сыграют со сборной Южной Кореи, днем ранее команда ЮАР встретится с чехами.