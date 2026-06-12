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Назван лучший игрок матча открытия ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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00:47 12.06.2026 (обновлено: 01:20 12.06.2026)
Назван лучший игрок матча открытия ЧМ

Киньонес стал лучшим игроком матча открытия чемпионата мира

© REUTERS / Raquel CunhaФутболисты сборной Мексики
Футболисты сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Raquel Cunha
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР.
  • Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0, Хулиан Киньонес стал автором первого гола чемпионата мира, забив на 9-й минуте.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В четверг сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Уроженец Колумбии стал автором первого гола чемпионата мира, отличившись на 9-й минуте.
Во втором туре группы A мексиканцы 19 июня по московскому времени сыграют со сборной Южной Кореи, днем ранее команда ЮАР встретится с чехами.
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