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"Акрон" объявил о переходе сербского нападающего Тедича - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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13:37 12.06.2026 (обновлено: 13:47 12.06.2026)

"Акрон" объявил о переходе сербского нападающего Тедича

© ФотоФК Акрон эмблема
ФК Акрон эмблема - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с сербским нападающим Слободаном Тедичем на четыре года.
  • В минувшем сезоне Слободан Тедич провел 36 матчей и забил 13 мячей за сербский клуб «Чукарички».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" подписал контракт с сербским нападающим Слободаном Тедичем, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с Тедичем рассчитан на четыре года. В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей во всех турнирах за сербский клуб "Чукарички" и забил 13 мячей.
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"Тедич - рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение - это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро", - заявил спортивный директор "Акрона" Алексей Буртовой.
Тедичу 26 лет. С 2020 года он принадлежал "Манчестер Сити", куда перешел из клуба "Чукарички", однако не провел за английскую команду ни одного матча. Нападающий выступал за нидерландский "Зволле", английские "Барнсли" и "Чарльтон" на правах аренды, а в январе 2024-го вернулся в "Чукарички". Также в разные годы он играл за молодежную и юношеские сборные Сербии.
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