Джаковац перешел из "Акрона" в сербскую "Войводину"

"Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу "Акрону" и самому футболисту", - заявил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.