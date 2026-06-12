Джаковац перешел из "Акрона" в сербскую "Войводину"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» договорился о трансфере боснийского нападающего Ифета Джаковаца в сербскую «Войводину».
- Ифет Джаковац выступал за «Акрон» с января 2025 года и сыграл 40 матчей, забив два мяча.
- Трансфер осуществлен по семейным обстоятельствам футболиста и по выгодному предложению от «Войводины».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" договорился о трансфере боснийского нападающего Ифета Джаковаца в сербскую "Войводину", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу "Акрону" и самому футболисту", - заявил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.
"В то же время мы добились выгодного предложения от "Войводины" и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции", - добавил Клюшев.
Джаковацу 28 лет, ранее он также играл за сербские "Златибор", "Тутин" и "Бачка-Топола". Спортсмен был включен в резервный состав сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.