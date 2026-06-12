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Джаковац перешел из "Акрона" в сербскую "Войводину" - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
12:51 12.06.2026 (обновлено: 13:14 12.06.2026)
Джаковац перешел из "Акрона" в сербскую "Войводину"

Футболист Джаковац перешел из "Акрона" в сербскую "Войводину"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» договорился о трансфере боснийского нападающего Ифета Джаковаца в сербскую «Войводину».
  • Ифет Джаковац выступал за «Акрон» с января 2025 года и сыграл 40 матчей, забив два мяча.
  • Трансфер осуществлен по семейным обстоятельствам футболиста и по выгодному предложению от «Войводины».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" договорился о трансфере боснийского нападающего Ифета Джаковаца в сербскую "Войводину", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джаковац выступал за "Акрон" с января 2025 года, его контракт был рассчитан до конца сезона-2027/28. В составе команды нападающий сыграл 40 матчей и забил два мяча.
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"Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу "Акрону" и самому футболисту", - заявил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.
"В то же время мы добились выгодного предложения от "Войводины" и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции", - добавил Клюшев.
Джаковацу 28 лет, ранее он также играл за сербские "Златибор", "Тутин" и "Бачка-Топола". Спортсмен был включен в резервный состав сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.
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ФутболСпортБосния и ГерцеговинаИфет ДжаковацАкрон (Тольятти)ВойводинаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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