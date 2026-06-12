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Футболисты сборной Южной Кореи обыграли Чехию в матче чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:15 12.06.2026 (обновлено: 12:32 12.06.2026)
Футболисты сборной Южной Кореи обыграли Чехию в матче чемпионата мира

Сборная Южной Кореи обыграла Чехию в 1-м туре ЧМ по футболу

© Фото : Соцсети ФИФАФутболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Южной Кореи по футболу победила команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.
  • В следующем туре сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами 19 июня, а чехи сыграют против сборной ЮАР 18 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сборная Южной Кореи по футболу победила команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А, прошедшая в Гвадалахаре (Мексика), завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Хван Ин Бом (67-я минута) и О Хен Гю (80). У чехов отличился Ладислав Крейчи (59).
ЧМ по футболу 2026
12 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Республика Корея
2 : 1
Чехия
67‎’‎ • Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
80‎’‎ • О Хён Гю
(Хван Ин Бом)
59‎’‎ • Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами 19 июня, у обеих национальных команд по три очка. Чехи сыграют против сборной ЮАР 18 июня.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые - на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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ФутболЧМ по футболу 2026Хван Ин БомО Хён ГюЛадислав КрейчиСпортЮжная КореяЧехия
 
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