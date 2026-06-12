Футболисты сборной Южной Кореи обыграли Чехию в матче чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Южной Кореи по футболу победила команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.
- В следующем туре сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами 19 июня, а чехи сыграют против сборной ЮАР 18 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сборная Южной Кореи по футболу победила команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А, прошедшая в Гвадалахаре (Мексика), завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Хван Ин Бом (67-я минута) и О Хен Гю (80). У чехов отличился Ладислав Крейчи (59).
12 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
67’ • Хван Ин Бом
80’ • О Хён Гю
59’ • Ладислав Крейчи
В следующем туре сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами 19 июня, у обеих национальных команд по три очка. Чехи сыграют против сборной ЮАР 18 июня.