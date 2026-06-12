Впервые в матче открытия ЧМ судья показал три красных карточки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В матче открытия чемпионата мира по футболу судья показал три красные карточки.
- Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Впервые в истории матчей открытия чемпионатов мира по футболу судья показал три красные карточки.
В четверг на стадионе "Ацтека" в Мехико сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. На 49-й минуте главный судья встречи бразилец Вилтон Сампайо показал красную карточку полузащитнику сборной ЮАР Сфифело Ситхоулу, позднее также был удален другой игрок команды Темба Зване. На 90+2-й минуте красную карточку получил капитан сборной Мексики и защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес.
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
09’ • Хулиан Киньонес
67’ • Рауль Хименес
Наибольшее количество удалений в одном матче чемпионата мира произошло в 2006 году во встрече 1/8 финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда россиянин Валентин Иванов показал четыре красные карточки.