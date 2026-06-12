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Впервые в матче открытия ЧМ судья показал три красных карточки - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:51 12.06.2026 (обновлено: 01:23 12.06.2026)
Впервые в матче открытия ЧМ судья показал три красных карточки

Судья впервые показал три красные карточки в матче открытия ЧМ по футболу

© REUTERS / Kai PfaffenbachГол мексиканцев в ворота ЮАР на ЧМ-2026
Гол мексиканцев в ворота ЮАР на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче открытия чемпионата мира по футболу судья показал три красные карточки.
  • Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Впервые в истории матчей открытия чемпионатов мира по футболу судья показал три красные карточки.
В четверг на стадионе "Ацтека" в Мехико сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. На 49-й минуте главный судья встречи бразилец Вилтон Сампайо показал красную карточку полузащитнику сборной ЮАР Сфифело Ситхоулу, позднее также был удален другой игрок команды Темба Зване. На 90+2-й минуте красную карточку получил капитан сборной Мексики и защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес.
ЧМ по футболу 2026
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Мексика
2 : 0
ЮАР
09‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
67‎’‎ • Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее два игрока были удалены во время матча открытия чемпионата мира 1990 года в Италии между сборными Аргентины и Камеруна. Тогда красную карточку получил защитник камерунцев Андре Кана-Бийик, а его соотечественник Бенжамен Массинг покинул поле после двух желтых карточек.
Наибольшее количество удалений в одном матче чемпионата мира произошло в 2006 году во встрече 1/8 финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда россиянин Валентин Иванов показал четыре красные карточки.
Футболисты сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Назван лучший игрок матча открытия ЧМ
00:47
 
ФутболСпортСфифело СитхоулТемба ЗванеСесар Монтес (24.02.1997)ЧМ по футболу 2026ЮАРМексика
 
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