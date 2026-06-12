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Мексиканские болельщики ждут сборную в полуфинале ЧМ после победы над ЮАР - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
07:02 12.06.2026
Мексиканские болельщики ждут сборную в полуфинале ЧМ после победы над ЮАР

Болельщики из Мексики ждут сборную в 1/2 финала ЧМ после победы над ЮАР

© REUTERS / Raquel CunhaФутболисты сборной Мексики
Футболисты сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Raquel Cunha
Футболисты сборной Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мексиканская сборная обыграла команду ЮАР со счетом 2:0 в стартовом матче домашнего чемпионата мира.
  • Болельщики сборной Мексики уверены в успешном выступлении команды и рассчитывают увидеть ее как минимум в четвертьфинале, а возможно и в полуфинале.
  • Следующую встречу мексиканцы проведут против сборной Южной Кореи.
МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Мексиканские болельщики после победы национальной команды над сборной ЮАР со счетом 2:0 в стартовом матче чемпионата мира по футболу рассказали РИА Новости, что игра команды вселила в них уверенность в успешном выступлении хозяев турнира, а многие рассчитывают увидеть сборную как минимум в полуфинале.
"Мексике нужно играть с еще большим желанием. Мы хозяева турнира, играем дома. Хотелось бы больше голов, потому что Корея будет серьезным соперником. Думаю, сейчас Мексика способна наконец пройти дальше и выйти в полуфинал", - сказал болельщик Хосе Карлос Перес в фанзоне на площади Гарибальди.
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Другой поклонник сборной, Серхио Ромеро, отметил организованную игру команды, но считает, что мексиканцы могли добиться более крупной победы.
"Мексика сыграла солидно, но должна была забивать еще один-два мяча. В какой-то момент у соперника было на двух игроков меньше, а мы этим не воспользовались полностью. Но команда сыграла хорошо. Думаю, как минимум до четвертьфинала дойдет точно, а может быть и до полуфинала. Все будет зависеть от эмоционального импульса", - сказал он.
Болельщик Кристофер заявил агентству, что домашний чемпионат мира дает мексиканцам дополнительное преимущество.
"Честно говоря, думаю о полуфинале. Если говорить серьезно, то минимум четвертьфинал. Мы играем в своей стране, и победить нас будет не так легко, как на других чемпионатах мира", - отметил он.
Еще один болельщик, Йохан, также считает полуфинал реальной целью для команды.
"Первый тайм был очень хорошим. Во втором команда стала действовать более пассивно, но смогла забить еще один мяч. Думаю, Мексика может дойти до полуфинала", - сказал собеседник агентства.
По мнению болельщика Абрахама, поддержка трибун способна помочь команде добиться исторического результата.
"Первый матч был феноменальным. У нас всегда есть возможность добиться успеха. Я думаю, полуфинал вполне возможен", - заявил он.
Сборная Мексики в стартовом матче домашнего чемпионата мира обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Следующую встречу мексиканцы проведут против сборной Южной Кореи.
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