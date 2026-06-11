"Случайно задел курок": жуткая трагедия унесла жизнь российского хоккеиста

Жуткая новость из мира хоккея — погиб нападающий "Норильска" Егор Ядыкин. Шокирующий инцидент произошел с 21-летним спортсменом во время поездки на охоту. Что произошло — в материале РИА Новости Спорт.

Что произошло

Днем 11 июня в социальных сетях выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) "Норильска" появилось сообщение о гибели хоккеиста Егора Ядыкина. Причины смерти 21-летнего нападающего клуб не раскрыл, указав лишь на то, что он "ушел из жизни при трагических обстоятельствах".

После окончания сезона спортсмен уехал в отпуск в родной Башкортостан. Там с дедом отправился на охоту. Для обоих эта поездка стала последней.

Обстоятельства смерти

Telegram-канал "Mash на спорте" выступил с подробностями: Ядыкин с дедом ехали в машине в городе Салават. В какой-то момент хоккеист потянулся за ружьем, которое находилось на переднем сиденье и, видимо, задел курок. Произошел выстрел. В результате дробь попала в лицо Ядыкина, он скончался на месте. Эту версию подтвердили в правоохранительных органах Башкортостана.

Дед хоккеиста не смог пережить трагедию. Он отправил в семейный чат сообщение, а после — покончил с собой. Местные СМИ пишут, что его тело обнаружили в гараже на улице Индустриальной, затем нашли тело Ядыкина.

© Фото : соцсети Егора Ядыкина Егор Ядыкин © Фото : соцсети Егора Ядыкина Егор Ядыкин

Похороны запланировали на 13 июня. В "Норильске" пообещали оказать всю необходимую помощь семье Ядыкина.

« "Егор был человеком с большой буквы, — рассказал РИА Новости главный тренер "Норильска" Сергей Голубович. — Мужской вид спорта полностью ему соответствовал. Как и у всех, не всегда все получалось, но всегда стремился и хотел быть сильнее. Всегда в первую очередь команда для него была".

Что известно о карьере Ядыкина

Ядыкин был воспитанником уфимского хоккея. С 2021 года нападающий выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за "Омских Ястребов" и периодически поднимался в состав "Омских крыльев" в ВХЛ. За "Ястребов" отыграл четыре сезона — провел 169 матчей, в которых отметился 27 голами и 40 результативными передачами.