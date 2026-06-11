Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бельгиец Хуго Брос в возрасте 74 лет стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.
- Сборная ЮАР играет против команды Мексики в матче открытия турнира, в первом тайме хозяева ведут со счетом 1:0.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возглавляющий сборную ЮАР по футболу бельгиец Хуго Брос в возрасте 74 лет стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.
В четверг в Мехико на стадионе "Ацтека" сборная ЮАР играет против команды Мексики в матче открытия турнира. В первом тайме хозяева турнира ведут со счетом 1:0 благодаря голу уроженца Колумбии Хулиана Киньонеса.
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
09’ • Хулиан Киньонес
67’ • Рауль Хименес
Брос, которому исполнилось 74 года в апреле, превзошел достижение немца Отто Рехагеля (71 год), возглавлявшего сборную Греции на чемпионате мира 2010 года в матче против аргентинцев.
Позднее рекорд Броса могут побить главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек, которому исполнится 75 лет в сентябре, и 78-летний нидерландец Дик Адвокат, возглавляющий команду Кюрасао.