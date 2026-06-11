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Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
22:56 11.06.2026
Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

Хуго Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

© Sputnik / Стефани Паласиос | Перейти в медиабанкФутбольный стадион в Латинской Америке "Ацтека"
Футбольный стадион в Латинской Америке Ацтека - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Стефани Паласиос
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Футбольный стадион в Латинской Америке "Ацтека". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгиец Хуго Брос в возрасте 74 лет стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.
  • Сборная ЮАР играет против команды Мексики в матче открытия турнира, в первом тайме хозяева ведут со счетом 1:0.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возглавляющий сборную ЮАР по футболу бельгиец Хуго Брос в возрасте 74 лет стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.
В четверг в Мехико на стадионе "Ацтека" сборная ЮАР играет против команды Мексики в матче открытия турнира. В первом тайме хозяева турнира ведут со счетом 1:0 благодаря голу уроженца Колумбии Хулиана Киньонеса.
ЧМ по футболу 2026
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Мексика
2 : 0
ЮАР
09‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
67‎’‎ • Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Брос, которому исполнилось 74 года в апреле, превзошел достижение немца Отто Рехагеля (71 год), возглавлявшего сборную Греции на чемпионате мира 2010 года в матче против аргентинцев.
Позднее рекорд Броса могут побить главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек, которому исполнится 75 лет в сентябре, и 78-летний нидерландец Дик Адвокат, возглавляющий команду Кюрасао.
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ФутболСпортЮАРМехико (штат)МексикаДик АдвокатХулиан КиньонесЧМ по футболу 2026
 
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