Не допущенному на ЧМ арбитру доверили судить матч за Суперкубок УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сомалийскому арбитру Омару Артану, которому отказали во въезде в США, доверили судить матч за Суперкубок УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой".
- Матч пройдет в австрийском Зальцбурге 12 августа, а решение назначить Артана приняли в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и CAF.
- Глава УЕФА Александер Чеферин выразил уважение Омару Артану и его выдающимся судейским навыкам.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сомалийский арбитр Омар Артан, которому было отказано во въезде в США, доверено судить матч за Суперкубок УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и английской "Астон Виллой", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч пройдет в австрийском Зальцбурге 12 августа. Решение назначить Артана, признанного в 2025 году лучшим арбитром Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF), судить матч за Суперкубок УЕФА принято в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и CAF.
"Омар Артан - отличный, молодой, но уже опытный арбитр, который проявил себя на самом высоком уровне соревнований CAF. Футбол создан для того, чтобы объединять людей, и УЕФА хочет выразить свое уважение Омару и его выдающимся судейским навыкам, благодаря которым он удостоился такой престижной номинации. Я благодарен моему другу, президенту CAF Патрису Мотсепе, который с энтузиазмом поддержал эту инициативу", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин. Издание Daily Somalia со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF) сообщила, что Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал неприятной ситуацию с сомалийским арбитром, но признал, что организация не может все контролировать. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира.