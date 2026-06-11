Рейтинг@Mail.ru
Не допущенному на ЧМ арбитру доверили судить матч за Суперкубок УЕФА - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:37 11.06.2026
Не допущенному на ЧМ арбитру доверили судить матч за Суперкубок УЕФА

Омар Артан будет судить матч за Суперкубок УЕФА между "ПСЖ" и "Астон Виллой"

© UEFAСуперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© UEFA
Суперкубок УЕФА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сомалийскому арбитру Омару Артану, которому отказали во въезде в США, доверили судить матч за Суперкубок УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой".
  • Матч пройдет в австрийском Зальцбурге 12 августа, а решение назначить Артана приняли в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и CAF.
  • Глава УЕФА Александер Чеферин выразил уважение Омару Артану и его выдающимся судейским навыкам.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сомалийский арбитр Омар Артан, которому было отказано во въезде в США, доверено судить матч за Суперкубок УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и английской "Астон Виллой", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч пройдет в австрийском Зальцбурге 12 августа. Решение назначить Артана, признанного в 2025 году лучшим арбитром Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF), судить матч за Суперкубок УЕФА принято в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и CAF.
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Белый дом: отказ судье во въезде на ЧМ не связан с мнением Трампа по Сомали
9 июня, 22:10
"Омар Артан - отличный, молодой, но уже опытный арбитр, который проявил себя на самом высоком уровне соревнований CAF. Футбол создан для того, чтобы объединять людей, и УЕФА хочет выразить свое уважение Омару и его выдающимся судейским навыкам, благодаря которым он удостоился такой престижной номинации. Я благодарен моему другу, президенту CAF Патрису Мотсепе, который с энтузиазмом поддержал эту инициативу", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин. Издание Daily Somalia со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF) сообщила, что Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал неприятной ситуацию с сомалийским арбитром, но признал, что организация не может все контролировать. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира.
Мануэль Нойер с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Деградация футбола: как ФИФА калечит чемпионат мира ради денег
10 июня, 08:00
 
ФутболСШАЗальцбург (город)АфрикаАлександер ЧеферинДжанни ИнфантиноCAFМеждународная федерация футбола (ФИФА)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Астон ВиллаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала