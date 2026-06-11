Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи Т-Банка жалуются на плохую работу мобильного приложения.
- По данным сервиса Downdetector, за час поступило более 1100 жалоб на сбои в работе приложения Т-Банка.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пользователи Т-Банка жалуются на плохую работу мобильного приложения, уже насчитывается более тысячи сообщений об этом за час, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
"Жалоб – много (час: 1100, сутки: 1400)", - указывается на сайте сервиса по данным на 12.20 мск.
Пользователи сообщают, что мобильное приложение банка не работает, оплата не проходит.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге (5%), Москве (4%) и области (4%), Самарской и Ленинградской областей - по 4% и 3% соответственно.