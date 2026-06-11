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Папа римский получил звание почетного члена "Реала" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
22:51 11.06.2026 (обновлено: 23:01 11.06.2026)
Папа римский получил звание почетного члена "Реала"

Папа римский стал почетным членом мадридского "Реала"

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папе римскому Льву XIV присвоено звание почетного члена мадридского футбольного клуба «Реал».
  • Ранее папа Лев XIV признался, что в соперничестве «Реала» и «Барселоны» отдает предпочтение мадридской команде.
  • 8 июня Лев XIV посетил стадион «Реала», где ему вручили именную футболку и копию стадиона.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Папа римский Лев XIV (мирское имя - Роберт Фрэнсис Превост) получил звание почетного члена мадридского футбольного клуба "Реал", сообщается на сайте испанской команды.
Ранее Лев XIV признался, что в соперничестве "Реала" и "Барселоны" отдает предпочтение мадридской команде.
Папа Римский Лев XIV (слева) и президент футбольного клуба Реал Флорентино Перес (справа) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Перес подарил папе Римскому именную майку "Реала"
8 июня, 23:31
"Совет директоров мадридского "Реала" под председательством Флорентино Переса принял решение присвоить Его Святейшеству папе Льву XIV звание почетного члена "Реала" - высшее отличие, присуждаемое нашим клубом", - говорится в сообщении "Реала".
Ранее 8 июня Лев XIV посетил стадион "Реала" в рамках встречи с мадридской епархией. Перес вручил понтифику именную футболку "Реала" с его именем и номером 1, а также копию стадиона. В свою очередь, Лев XIV вручил президенту "Реала" медаль.
"Таким образом, мадридский "Реал" демонстрирует свое восхищение и признание универсальной фигуре, представляющей миллиарды людей и способствующей миру, солидарности и справедливости во всем мире. Его визит на стадион "Сантьяго Бернабеу" 8 июня 2026 года стал честью для "Реала" и навсегда останется одним из самых волнующих моментов в нашей истории", - отмечается в заявлении.
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