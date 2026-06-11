Папа римский получил звание почетного члена "Реала"

Ранее 8 июня Лев XIV посетил стадион "Реала" в рамках встречи с мадридской епархией. Перес вручил понтифику именную футболку "Реала" с его именем и номером 1, а также копию стадиона. В свою очередь, Лев XIV вручил президенту "Реала" медаль.

"Таким образом, мадридский "Реал" демонстрирует свое восхищение и признание универсальной фигуре, представляющей миллиарды людей и способствующей миру, солидарности и справедливости во всем мире. Его визит на стадион "Сантьяго Бернабеу" 8 июня 2026 года стал честью для "Реала" и навсегда останется одним из самых волнующих моментов в нашей истории", - отмечается в заявлении.