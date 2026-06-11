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Очоа не вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч открытия ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
21:04 11.06.2026 (обновлено: 22:36 11.06.2026)
Очоа не вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч открытия ЧМ-2026

Участник трех ЧМ Очоа остался в запасе сборной Мексики на матч открытия турнира

© REUTERS / Eloisa SanchezФутболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026
Футболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Гильермо Очоа не вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч открытия чемпионата мира 2026 года.
  • В первом матче чемпионата мира сборная Мексики сыграет с командой ЮАР, встреча пройдет в Мехико и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вратарь Гильермо Очоа не вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч открытия чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Мексики сыграет с командой ЮАР в первом матче чемпионата мира 2026 года. Встреча пройдет в Мехико и начнется в 22:00 мск. Очоа в шестой раз попал в заявку на чемпионат мира. Если вратарь выйдет на поле на турнире, он сыграет на четвертом мировом первенстве. Мексиканский защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес выйдет с первых минут с капитанской повязкой.
Полностью состав хозяев чемпионата мира выглядит следующим образом: Рауль Ранхель (вратарь), Сесар Монтес (капитан), Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Исраэль Рейес, Бриан Гутьеррес, Эрик Лира, Альваро Фидальго, Роберто Альварадо, Хулиан Киньонес, Рауль Хименес.
У команды ЮАР в стартовом составе выйдут: Ронвен Уильямс (вратарь, капитан), Обри Модиба, Мбекезели Мбокази, Нкосинати Сибиси, Хулисо Мудау, Име Окон, Тебохо Мокоэна, Сфифело Ситхоул, Джейден Адамс, Лайл Фостер, Икраам Рейнерс.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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