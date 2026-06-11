Российский вратарь вошел в символическую сборную лучших молодых игроков АХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь Сергей Мурашов вошел в символическую сборную лучших молодых игроков Американской хоккейной лиги (АХЛ) в сезоне-2025/26.
- В сезоне-2025/26 Мурашов сыграл 38 матчей за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинз» и оформил четыре шатаута, заняв третье место в АХЛ по показателю пропущенных шайб и по проценту отраженных бросков.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский вратарь Сергей Мурашов вошел в символическую сборную лучших молодых игроков Американской хоккейной лиги (АХЛ) в сезоне-2025/26, сообщается на сайте турнира.
В сезоне-2025/26 россиянин выступал за фарм-клуб "Питтсбург Пингвинз" - "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз". В составе команды Мурашов сыграл 38 матчей и оформил четыре шатаута. Спортсмен занял третье место в АХЛ по показателю пропущенных шайб (2,20) и по проценту отраженных бросков (0,919).
Мурашову 22 года, он является воспитанником ярославского "Локомотива". Голкипер был выбран "Питтсбург Пингвинз" в четвертом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2022 году. В ноябре 2025 года Мурашов дебютировал в составе "Питтсбурга" в победном матче против "Нэшвилл Предаторз" (4:0).