СМИ: Трамп не посетит первый матч ЧМ по футболу на территории США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп не посетит первый матч чемпионата мира по футболу 2026 года на территории США.
- Официальную делегацию США на матче в Лос-Анджелесе возглавит госсекретарь Марко Рубио.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не посетит первый из матчей чемпионата мира по футболу 2026, который пройдет на территории США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Президент Дональд Трамп не посетит первый матч чемпионата мира по футболу ФИФА, который пройдет на территории США между сборными Америки и Парагвая в пятницу в Лос-Анджелесе", - передает издание.
Официальную делегацию США вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио, утверждает газета. При этом президент Парагвая Сантьяго Пенья приедет на игру лично.
Ранее Трамп заявил, что США работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только "правильные" иностранцы.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участием 48 национальных команд, он впервые пройдет на территории сразу трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.