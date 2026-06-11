Умара Кремлева избрали председателем наблюдательного совета ФСБР

"Моя задача — не командовать, а подставить свое плечо и создать условия для развития борьбы и поддерживать спортсменов, тренеров и региональные федерации. Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе страны борьба стала одним из ведущих видов спорта, а Федерация была надежной опорой для каждого представителя нашей борцовской семьи. Важно развивать инфраструктуру, укреплять региональные школы, поддерживать чемпионов и воспитывать новое поколение победителей. Только вместе, объединив усилия, мы сможем усилить конкуренцию, укрепить сборную России и обеспечить дальнейшее развитие отечественной борьбы", — заявил Умар Кремлёв.