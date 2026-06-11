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Умара Кремлева избрали председателем наблюдательного совета ФСБР - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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12:33 11.06.2026 (обновлено: 13:53 11.06.2026)
Умара Кремлева избрали председателем наблюдательного совета ФСБР

Умар Кремлев возглавил наблюдательный совет Федерации спортивной борьбы России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУмар Кремлев
Умар Кремлев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Умар Кремлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умар Кремлев единогласно избран председателем наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
  • Должность председателя наблюдательного совета ФСБР была введена после утверждения нового устава организации.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Умар Кремлев единогласно избран председателем наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), сообщает журналист РИА Новости с места событий.
Внеочередная конференция федерации проходит в четверг в Москве. Должность председателя наблюдательного совета ФСБР была введена после утверждения на данном заседании нового устава организации. Кандидатура Кремлева на данный пост была единогласно предложена членами исполкома ФСБР.
"Моя задача — не командовать, а подставить свое плечо и создать условия для развития борьбы и поддерживать спортсменов, тренеров и региональные федерации. Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе страны борьба стала одним из ведущих видов спорта, а Федерация была надежной опорой для каждого представителя нашей борцовской семьи. Важно развивать инфраструктуру, укреплять региональные школы, поддерживать чемпионов и воспитывать новое поколение победителей. Только вместе, объединив усилия, мы сможем усилить конкуренцию, укрепить сборную России и обеспечить дальнейшее развитие отечественной борьбы", — заявил Умар Кремлёв.
Кремлев является президентом Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард (IBF). Ранее он был главой попечительского совета ФСБР.
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