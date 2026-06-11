Футболист сборной Мексики стал автором первого гола на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес забил первый гол на чемпионате мира 2026 года.
- ЧМ-2026 впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого забитого мяча на чемпионате мира 2026 года.
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
09’ • Хулиан Киньонес
67’ • Рауль Хименес
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.