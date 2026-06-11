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Футболист сборной Мексики стал автором первого гола на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:19 11.06.2026 (обновлено: 23:42 11.06.2026)
Футболист сборной Мексики стал автором первого гола на ЧМ-2026

Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого гола на ЧМ-2026

© REUTERS / Kai PfaffenbachЭпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026
Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес забил первый гол на чемпионате мира 2026 года.
  • ЧМ-2026 впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого забитого мяча на чемпионате мира 2026 года.
В четверг в Мехико на стадионе "Ацтека" сборная Мексики играет против команды ЮАР в первом матче турнира. Уроженец Колумбии Киньонес открыл счет на 9-й минуте встречи.
ЧМ по футболу 2026
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Мексика
2 : 0
ЮАР
09‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
67‎’‎ • Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный стадион в Латинской Америке Ацтека - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Хулиан КиньонесМексикаЮАР
 
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