Краткий пересказ от РИА ИИ Икер Касильяс требует от футбольного клуба «Порту» 3,7 млн евро в качестве компенсации за последствия для здоровья после перенесенного инфаркта.

Касильяс завершил карьеру в 39 лет после перенесенного в 2019 году инфаркта, не сыграв ни одного матча в последнем сезоне.

Футболисту предстоит судебное разбирательство относительно права на получение пособия по постоянной нетрудоспособности в размере 2,5 млн евро.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс требует от футбольного клуба "Порту" 3,7 млн евро в качестве компенсации по нетрудоспособности и последствий для здоровья из-за перенесенного инфаркта, сообщает Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс требует от футбольного клуба "Порту" 3,7 млн евро в качестве компенсации по нетрудоспособности и последствий для здоровья из-за перенесенного инфаркта, сообщает As

Выступавший на тот момент за " Порту Касильяс в мае 2019 года перенес инфаркт во время тренировки команды и восстановился к июлю. В августе 2020 года голкипер объявил о завершении карьеры в 39 лет, не сыграв ни одного матча в последнем сезоне.

По информации источника, Касильяс спустя семь лет заявил, что причиной сердечного приступа стало перенапряжение. Тогда ему были выплачены страховой компанией 1,5 млн евро, при этом в "Порту" утверждают, что ему была выплачена полная зарплата за время его отпуска по нетрудоспособности.

"Я хожу в спортзал, играю в падел, но бегать не могу, могу пробежать только 20 или 50 метров. Больше ничего не могу", - отметил Касильяс в ходе заседания.

Суду предстоит решить относительно права футболиста на получение пособия по постоянной нетрудоспособности в размере 2,5 млн евро - 70% от его зарплаты по контракту в заключительном сезоне.