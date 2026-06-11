Перенесший инфаркт Касильяс требует компенсацию от "Порту"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Икер Касильяс требует от футбольного клуба «Порту» 3,7 млн евро в качестве компенсации за последствия для здоровья после перенесенного инфаркта.
- Касильяс завершил карьеру в 39 лет после перенесенного в 2019 году инфаркта, не сыграв ни одного матча в последнем сезоне.
- Футболисту предстоит судебное разбирательство относительно права на получение пособия по постоянной нетрудоспособности в размере 2,5 млн евро.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс требует от футбольного клуба "Порту" 3,7 млн евро в качестве компенсации по нетрудоспособности и последствий для здоровья из-за перенесенного инфаркта, сообщает As.
Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию
31 января, 01:51
По информации источника, Касильяс спустя семь лет заявил, что причиной сердечного приступа стало перенапряжение. Тогда ему были выплачены страховой компанией 1,5 млн евро, при этом в "Порту" утверждают, что ему была выплачена полная зарплата за время его отпуска по нетрудоспособности.
"Я хожу в спортзал, играю в падел, но бегать не могу, могу пробежать только 20 или 50 метров. Больше ничего не могу", - отметил Касильяс в ходе заседания.
Суду предстоит решить относительно права футболиста на получение пособия по постоянной нетрудоспособности в размере 2,5 млн евро - 70% от его зарплаты по контракту в заключительном сезоне.
Касильясу 45 лет, помимо "Порту", он на протяжении большей части карьеры представлял мадридский "Реал", в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира - 2010 и чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.