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Перенесший инфаркт Касильяс требует компенсацию от "Порту" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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08:07 11.06.2026
Перенесший инфаркт Касильяс требует компенсацию от "Порту"

Перенесший инфаркт Касильяс требует в суде 3,7 миллиона евро от "Порту"

© официальный Instagram мадридского "Реала"Икер Касильяс
Икер Касильяс - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© официальный Instagram мадридского "Реала"
Икер Касильяс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Икер Касильяс требует от футбольного клуба «Порту» 3,7 млн евро в качестве компенсации за последствия для здоровья после перенесенного инфаркта.
  • Касильяс завершил карьеру в 39 лет после перенесенного в 2019 году инфаркта, не сыграв ни одного матча в последнем сезоне.
  • Футболисту предстоит судебное разбирательство относительно права на получение пособия по постоянной нетрудоспособности в размере 2,5 млн евро.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс требует от футбольного клуба "Порту" 3,7 млн евро в качестве компенсации по нетрудоспособности и последствий для здоровья из-за перенесенного инфаркта, сообщает As.
Выступавший на тот момент за "Порту" Касильяс в мае 2019 года перенес инфаркт во время тренировки команды и восстановился к июлю. В августе 2020 года голкипер объявил о завершении карьеры в 39 лет, не сыграв ни одного матча в последнем сезоне.
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По информации источника, Касильяс спустя семь лет заявил, что причиной сердечного приступа стало перенапряжение. Тогда ему были выплачены страховой компанией 1,5 млн евро, при этом в "Порту" утверждают, что ему была выплачена полная зарплата за время его отпуска по нетрудоспособности.
"Я хожу в спортзал, играю в падел, но бегать не могу, могу пробежать только 20 или 50 метров. Больше ничего не могу", - отметил Касильяс в ходе заседания.
Суду предстоит решить относительно права футболиста на получение пособия по постоянной нетрудоспособности в размере 2,5 млн евро - 70% от его зарплаты по контракту в заключительном сезоне.
Касильясу 45 лет, помимо "Порту", он на протяжении большей части карьеры представлял мадридский "Реал", в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира - 2010 и чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.
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