Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили давать школьникам задания, рассчитанные на работу с ИИ - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 11.06.2026 (обновлено: 10:01 11.06.2026)
В Госдуме предложили давать школьникам задания, рассчитанные на работу с ИИ

Ким предложила давать школьникам задания, рассчитанные на работу с ИИ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марина Ким, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, предложила давать школьникам домашние задания, специально рассчитанные на работу с ИИ.
  • По мнению Ким, важно не убить развитие мысли и умение мыслить при использовании ИИ, который является инструментом, лишенным субъектности, воли и совести.
  • Депутат считает, что понимание математической природы ИИ — это первый шаг к его безопасному внедрению, и выступает за обучение детей правильному использованию нейросетей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия") в интервью РИА Новости предложила давать школьникам домашние задания, специально рассчитанные на работу с ИИ, чтобы дети научились действовать внутри программ с искусственным интеллектом.
"Я убеждена, что нужны и домашние задания, специально рассчитанные на работу с ИИ: чтобы дети научились считать, монтировать, делать презентации, понимать, как действовать внутри программ с искусственным интеллектом. Это не так сложно, но дает им реальное понимание инструмента", - сказала Ким.
По ее словам, важно не убить развитие мысли, умение мыслить. "Можно наговорить голосом, и ИИ за тебя красиво доформулирует, напишет, картинку прикрепит. Но это неправда - картинку можно предугадать, а вот как человек напишет, как выразит мысль, как будет мыслить, этому мы и пытаемся научить", - добавила депутат.
Ким подчеркнула, что ИИ - это инструмент, лишенный субъектности, воли и совести, и технологизация не имеет права подменять собой воспитание личности.
"Наша задача - гарантировать, что в центре прогресса останется человек, а не алгоритм. Понимание математической, а не "божественной" природы ИИ - первый путь к его безопасному внедрению. Поэтому я и выступила с инициативой учить детей правильно пользоваться нейросетями, и рада, что Минпросвещения ее поддержало", - считает она.
Биологическая нейросеть - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Госдуме призвали оберегать детей от влияния нейросетей
Вчера, 22:36
 
ОбществоГосдума РФСправедливая РоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала