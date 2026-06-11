В Госдуме предложили давать школьникам задания, рассчитанные на работу с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Марина Ким, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, предложила давать школьникам домашние задания, специально рассчитанные на работу с ИИ.

По мнению Ким, важно не убить развитие мысли и умение мыслить при использовании ИИ, который является инструментом, лишенным субъектности, воли и совести.

Депутат считает, что понимание математической природы ИИ — это первый шаг к его безопасному внедрению, и выступает за обучение детей правильному использованию нейросетей.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия") в интервью РИА Новости предложила давать школьникам домашние задания, специально рассчитанные на работу с ИИ, чтобы дети научились действовать внутри программ с искусственным интеллектом.

"Я убеждена, что нужны и домашние задания, специально рассчитанные на работу с ИИ: чтобы дети научились считать, монтировать, делать презентации, понимать, как действовать внутри программ с искусственным интеллектом. Это не так сложно, но дает им реальное понимание инструмента", - сказала Ким.

По ее словам, важно не убить развитие мысли, умение мыслить. "Можно наговорить голосом, и ИИ за тебя красиво доформулирует, напишет, картинку прикрепит. Но это неправда - картинку можно предугадать, а вот как человек напишет, как выразит мысль, как будет мыслить, этому мы и пытаемся научить", - добавила депутат.

Ким подчеркнула, что ИИ - это инструмент, лишенный субъектности, воли и совести, и технологизация не имеет права подменять собой воспитание личности.