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Четыре игрока "Краснодара" попали в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
13:57 11.06.2026 (обновлено: 14:28 11.06.2026)
Четыре игрока "Краснодара" попали в базу "Миротворца"

Четыре игрока футбольного клуба "Краснодар" попали в базу "Миротворца"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре игрока российского футбольного клуба «Краснодар» были внесены в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения спортсменов в базу стало участие в акции по сбору средств на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четыре игрока российского футбольного клуба "Краснодар" были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу внесены полузащитник Хуан Мануель Граф Боселли, защитники Валентин Пальцев, Артем Хмарин и Роша Мендес Жубал.
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Персональные данные спортсменов были опубликованы на сайте в среду поздно вечером. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что часть средств, собранных в рамках акции букмекерской компании Fonbet "Важен каждый!", которая проходила в ходе матча Кубка России ЦСКА - "Краснодар" в Москве 4 марта 2026 года, была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
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18 мая, 01:58
 
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