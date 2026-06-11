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"Спартак" и "Крылья Советов" проведут товарищеский матч в Москве - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:41 11.06.2026 (обновлено: 13:50 11.06.2026)
"Спартак" и "Крылья Советов" проведут товарищеский матч в Москве

"Спартак" проведет товарищеский матч с "Крыльями Советов" 4 июля в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлажок с символикой Российской премьер-лиги
Флажок с символикой Российской премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Спартак» и «Крылья Советов» проведут товарищеский матч в Москве 4 июля.
  • «Крылья Советов» также проведут матчи с «Нефтехимиком», «Соколом», «Рубином» 28 июня, 1 и 11 июля соответственно.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" и "Крылья Советов" проведут товарищеский матч в Москве во время летних сборов, сообщается в Telegram-канале самарского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Москве 4 июля. Также "Крылья Советов" проведут матчи с нижнекамским "Нефтехимиком" (28 июня) и саратовским "Соколом" (1 июля) в Самаре и с казанским "Рубином" (11 июля) на выезде.
По итогам сезона-2025/26 "Спартак" занял четвертое место в РПЛ, "Крылья Советов" стали 11-м.
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