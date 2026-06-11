Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Спартак» и «Крылья Советов» проведут товарищеский матч в Москве 4 июля.
- «Крылья Советов» также проведут матчи с «Нефтехимиком», «Соколом», «Рубином» 28 июня, 1 и 11 июля соответственно.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" и "Крылья Советов" проведут товарищеский матч в Москве во время летних сборов, сообщается в Telegram-канале самарского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Москве 4 июля. Также "Крылья Советов" проведут матчи с нижнекамским "Нефтехимиком" (28 июня) и саратовским "Соколом" (1 июля) в Самаре и с казанским "Рубином" (11 июля) на выезде.
"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году
19 апреля, 12:00