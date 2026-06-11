Квеквескири и Гюрлюк покинули "Оренбург"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник Ираклий Квеквескири и полузащитник Эмирджан Гюрлюк покинули футбольный клуб «Оренбург».
- Оба игрока покинули команду по окончании срока действия контрактов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Защитник Ираклий Квеквескири и полузащитник Эмирджан Гюрлюк покинули "Оренбург", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Оба игрока покинули команду по окончании срока действия контрактов.
Квеквескири 36 лет, он представлял команду на протяжении прошлого сезона и сыграл за клуб 26 матчей в чемпионате и Кубке России. До этого он представлял в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский "Факел".