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Квеквескири и Гюрлюк покинули "Оренбург" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
13:18 11.06.2026 (обновлено: 13:23 11.06.2026)
Квеквескири и Гюрлюк покинули "Оренбург"

Футболисты Квеквескири и Гюрлюк покинули "Оренбург"

© РИА Новости / Алексей ФилипповИраклий Квеквескири
Ираклий Квеквескири - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Ираклий Квеквескири и полузащитник Эмирджан Гюрлюк покинули футбольный клуб «Оренбург».
  • Оба игрока покинули команду по окончании срока действия контрактов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Защитник Ираклий Квеквескири и полузащитник Эмирджан Гюрлюк покинули "Оренбург", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Оба игрока покинули команду по окончании срока действия контрактов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Квеквескири 36 лет, он представлял команду на протяжении прошлого сезона и сыграл за клуб 26 матчей в чемпионате и Кубке России. До этого он представлял в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский "Факел".
Гюрлюк выступал за "Оренбург" с лета 2023 года, в прошедшем сезоне 22-летний турок с четырьмя голами стал вторым бомбардиром команды в РПЛ. Всего на его счету за "Оренбург" 80 матчей и семь голов.
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