Папа Римский перед ЧМ-2026 рассказал, о чем напоминает футбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа Римский Лев XIV объявил о начинающемся в Северной Америке чемпионате мира по футболу.
- По мнению Папы Римского, футбол напоминает о том, что жизнь — это не одиночная гонка, а совместное путешествие.
- Папа Лев заявил, что играл в футбол в юности, но сейчас предпочитает теннис.
ВАТИКАН, 11 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, объявляя о начинающемся в Северной Америке чемпионате мира по футболу, заявил, что эта игра напоминает человеку о том, что жизнь - это не одиночная гонка, а совместное путешествие.
"Завтра начинается чемпионат мира по футболу, и многие будут следить за матчами. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь - это не гонка, чтобы покрасоваться в одиночку, а путешествие, которое мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет передавать мяч, даже если он талантлив, еще не понял игру. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, еще не понял жизнь", - написал он в соцсети Х.
О футболе понтифик заговорил на встрече с представителями благотворительных структур в ходе апостольского визита в Испании. Отвечая на вопрос одного мальчика, папа Лев заявил, что играл в футбол в юности, но сейчас предпочитает теннис. По его словам, футбол учит действовать вместе и играть в команде.
"Тот, кто способен стать звездой, но никогда не пасует мяч, не позволяет другим войти в игру и, вероятно, в итоге проиграет", - заявил он на аудиенции в Барселоне. Ее трансляцию вел ватиканский портал Vatican News.