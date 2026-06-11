Папа Римский перед ЧМ-2026 рассказал, о чем напоминает футбол

ВАТИКАН, 11 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, объявляя о начинающемся в Северной Америке чемпионате мира по футболу, заявил, что эта игра напоминает человеку о том, что жизнь - это не одиночная гонка, а совместное путешествие.

"Завтра начинается чемпионат мира по футболу, и многие будут следить за матчами. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь - это не гонка, чтобы покрасоваться в одиночку, а путешествие, которое мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет передавать мяч, даже если он талантлив, еще не понял игру. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, еще не понял жизнь", - написал он в соцсети Х.