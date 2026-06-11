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Папа Римский перед ЧМ-2026 рассказал, о чем напоминает футбол - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
07:18 11.06.2026
Папа Римский перед ЧМ-2026 рассказал, о чем напоминает футбол

Папа Римский Лев XIV: футбол напоминает, что жизнь является не одиночной гонкой

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Папа Римский Лев XIV. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа Римский Лев XIV объявил о начинающемся в Северной Америке чемпионате мира по футболу.
  • По мнению Папы Римского, футбол напоминает о том, что жизнь — это не одиночная гонка, а совместное путешествие.
  • Папа Лев заявил, что играл в футбол в юности, но сейчас предпочитает теннис.
ВАТИКАН, 11 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, объявляя о начинающемся в Северной Америке чемпионате мира по футболу, заявил, что эта игра напоминает человеку о том, что жизнь - это не одиночная гонка, а совместное путешествие.
"Завтра начинается чемпионат мира по футболу, и многие будут следить за матчами. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь - это не гонка, чтобы покрасоваться в одиночку, а путешествие, которое мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет передавать мяч, даже если он талантлив, еще не понял игру. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, еще не понял жизнь", - написал он в соцсети Х.
О футболе понтифик заговорил на встрече с представителями благотворительных структур в ходе апостольского визита в Испании. Отвечая на вопрос одного мальчика, папа Лев заявил, что играл в футбол в юности, но сейчас предпочитает теннис. По его словам, футбол учит действовать вместе и играть в команде.
"Тот, кто способен стать звездой, но никогда не пасует мяч, не позволяет другим войти в игру и, вероятно, в итоге проиграет", - заявил он на аудиенции в Барселоне. Ее трансляцию вел ватиканский портал Vatican News.
Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня матчем Мексика - ЮАР в Мехико, встречи турнира также пройдут в США и Канаде.
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