В парке "Патриот" прошел финал военно-спортивной игры "Наследники Победы"

Краткий пересказ от РИА ИИ Финальный этап международной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошел в парке "Патриот".

Победителем международного этапа стала команда России, второе место заняла команда из Белоруссии, третье — команда Узбекистана.

В российском этапе игры первое место заняло Уссурийское суворовское военное училище Минобороны Российской Федерации.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Финальный этап международной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошел в парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

"Участники международной молодежной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошли финальный этап военно-полевой тактической игры на местности "Дорога Победителей" на объектах парка "Патриот". В игре приняли участие 32 сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадет, обучающихся в довузовских образовательных организаций Минобороны России, а также образовательных организаций силовых министерств и ведомств", - сказали в министерстве.

В финальный день, отметили в ведомстве, участники разделились на две армии, поднялись по тревоге и отправились в место дислоцирования. Командующими стали Герой РФ , начальник центра военно-патриотической работы ВС РФ Денис Скакуновский и капитан Павел Репяхов, они проложили маршрут выдвижения ребят в район сосредоточения.

На поле они отразили атаку противника, эвакуировали "раненых" и оказали им первую помощь, а также разминировали участок местности и заняли командно-наблюдательный пункт противника.

Награждение прошло на соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ. Ребят поприветствовал заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев , который от имени руководства Минобороны России поздравил ребят с успешным завершением игры.

Белоруссии, Казахстана и "Сегодня мы подвели итог десяти ярких и напряженных дней, которые сплотили молодежь дружеских стран: России, Абхазии Узбекистана . Эти состязания стали примером настоящей дружбы и взаимопонимания. Вы наглядно продемонстрировали, что юное поколение наших государств разделяет общие ценности, уважение к подвигу предков и верность к исторической памяти", - подчеркнул он.

По итогам победителем международного этапа стала команда России, которую представили юнармейцы Самарской области . Второе место заняла команда из Белоруссии, в составе которой воспитанники Минского суворовского военного училища. Третьей стала команда Узбекистана - участники детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан Таянчи".

В российском этапе игры первое место заняло Уссурийское суворовское военное училище министерства обороны Российской Федерации. Вторым стало Санкт-Петербургское суворовское военное училище министерства обороны Российской Федерации. Третьим - Оренбургское президентское кадетское училище министерства обороны Российской Федерации.

На протяжении десяти дней ребята участвовали в спортивных состязаниях, пилотировали FPV-дроны и FPV-катера, налаживали связь, оттачивали навыки оказания первой помощи и многое другое. Кроме того, для участников игры прошла культурная программа. Ребята посетили Красную площадь, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также побывали на ВДНХ.