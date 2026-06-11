Рейтинг@Mail.ru
В парке "Патриот" прошел финал военно-спортивной игры "Наследники Победы" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 11.06.2026
В парке "Патриот" прошел финал военно-спортивной игры "Наследники Победы"

В парке «Патриот» прошел финальный этап игры «Наследники Победы»

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоенно-спортивная игра "Наследники Победы" в Центральном парке "Патриот" в Московской области
Военно-спортивная игра Наследники Победы в Центральном парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военно-спортивная игра "Наследники Победы" в Центральном парке "Патриот" в Московской области. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финальный этап международной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошел в парке "Патриот".
  • Победителем международного этапа стала команда России, второе место заняла команда из Белоруссии, третье — команда Узбекистана.
  • В российском этапе игры первое место заняло Уссурийское суворовское военное училище Минобороны Российской Федерации.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Финальный этап международной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошел в парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.
"Участники международной молодежной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошли финальный этап военно-полевой тактической игры на местности "Дорога Победителей" на объектах парка "Патриот". В игре приняли участие 32 сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадет, обучающихся в довузовских образовательных организаций Минобороны России, а также образовательных организаций силовых министерств и ведомств", - сказали в министерстве.
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Фестиваль настольного тенниса в Москве посетило рекордное число участников
1 июня, 10:41
В финальный день, отметили в ведомстве, участники разделились на две армии, поднялись по тревоге и отправились в место дислоцирования. Командующими стали Герой РФ, начальник центра военно-патриотической работы ВС РФ Денис Скакуновский и капитан Павел Репяхов, они проложили маршрут выдвижения ребят в район сосредоточения.
На поле они отразили атаку противника, эвакуировали "раненых" и оказали им первую помощь, а также разминировали участок местности и заняли командно-наблюдательный пункт противника.
Награждение прошло на соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ. Ребят поприветствовал заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев, который от имени руководства Минобороны России поздравил ребят с успешным завершением игры.
"Сегодня мы подвели итог десяти ярких и напряженных дней, которые сплотили молодежь дружеских стран: России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Эти состязания стали примером настоящей дружбы и взаимопонимания. Вы наглядно продемонстрировали, что юное поколение наших государств разделяет общие ценности, уважение к подвигу предков и верность к исторической памяти", - подчеркнул он.
По итогам победителем международного этапа стала команда России, которую представили юнармейцы Самарской области. Второе место заняла команда из Белоруссии, в составе которой воспитанники Минского суворовского военного училища. Третьей стала команда Узбекистана - участники детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан Таянчи".
В российском этапе игры первое место заняло Уссурийское суворовское военное училище министерства обороны Российской Федерации. Вторым стало Санкт-Петербургское суворовское военное училище министерства обороны Российской Федерации. Третьим - Оренбургское президентское кадетское училище министерства обороны Российской Федерации.
На протяжении десяти дней ребята участвовали в спортивных состязаниях, пилотировали FPV-дроны и FPV-катера, налаживали связь, оттачивали навыки оказания первой помощи и многое другое. Кроме того, для участников игры прошла культурная программа. Ребята посетили Красную площадь, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также побывали на ВДНХ.
Международную молодежную военно-спортивную игру "Наследники Победы" ежегодно организует Минобороны России совместно с "Юнармией".
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"
25 мая, 18:11
 
ПатриотЮнармияСергей ГусевСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала