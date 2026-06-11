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"Эвертон" обязали выплатить "Бернли" рекордный штраф - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
11:01 11.06.2026 (обновлено: 11:38 11.06.2026)
"Эвертон" обязали выплатить "Бернли" рекордный штраф

"Эвертон" обязали выплатить "Бернли" 46,5 миллионов евро за нарушение регламента

© Фото : Пресс-служба ФК "Эвертон"Болельщики "Эвертона"
Болельщики Эвертона - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Эвертон"
Болельщики "Эвертона". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарная комиссия Премьер-лиги обязала "Эвертон" выплатить "Бернли" компенсацию за нарушение финансового регламента в 2022 году.
  • Сумма выплаты составит 40 миллионов фунтов стерлингов, что является наибольшим штрафом в истории Английской премьер-лиги.
  • "Эвертон" подал апелляцию на решение комиссии, выразив удивление и возмущение по поводу обвинения.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Независимая дисциплинарная комиссия Премьер-лиги обязала английский футбольный клуб "Эвертон" выплатить "Бернли" компенсацию за нарушения финансового регламента в 2022 году, сообщается на сайте "ирисок".
Как сообщает The Guardian, выплата составит 40 миллионов фунтов стерлингов (46,3 млн евро), что является наибольшим штрафом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). В релизе "Эвертона" отмечается, что клуб подал апелляцию на решение комиссии.
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"Футбольный клуб "Эвертон" удивлен и возмущен решением независимой дисциплинарной комиссии Премьер-лиги о выплате компенсации футбольному клубу "Бернли" в связи с нарушением "Правил прибыли и устойчивого развития" в июне 2022 года. Клуб не признает выводы комиссии, согласно которым вылет "Бернли" из Премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным "Эвертоном" в результате нарушения "Правил прибыли и устойчивого развития", за которое уже было применено существенное спортивное наказание", - говорится в заявлении.
АПЛ позволяет клубам требовать компенсацию в случае нарушения финансового регламента. "Бернли" обратился с жалобой к "Эвертону" после вылета из АПЛ в сезоне-2021/22. После этого с клуба из Ливерпуля в следующем сезоне сняли 10 очков за нарушение финансового регламента с 2018 по 2022 годы, позднее клуб обжаловал решение до снятия шести очков вместо 10. "Бернли" в своей жалобе требовал снять с "Эвертона" шесть очков в сезоне-2021/22, в связи с чем команда бы сохранила место в АПЛ, а "ириски" бы покинули высший дивизион.
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