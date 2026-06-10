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Власти Мехико направят 1,7 тысячи полицейских на акции в день открытия ЧМ - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
21:19 10.06.2026
Власти Мехико направят 1,7 тысячи полицейских на акции в день открытия ЧМ

Власти Мехико направят 1,7 тысячи полицейских для обеспечения порядка на ЧМ-2026

© Fotolia / dan talsonМехико
Мехико - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / dan talson
Мехико. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Мехико направят 1700 сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения безопасности в день открытия чемпионата мира по футболу.
  • Полиция уже поддерживает специальный режим безопасности на въезде в столицу из-за прибытия автобусов со студентами, которые планируют провести акции в городе.
  • В четверг в Мехико состоятся церемония открытия чемпионата мира по футболу и первый матч турнира между сборными Мексики и ЮАР.
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Власти Мехико направят 1,7 тысячи сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения безопасности и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу, сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо.
"Секретариат общественной безопасности реализует операцию, в рамках которой будут задействованы 1700 сотрудников подразделений полицейских операций, дорожного контроля, а также спасательного и медицинского отряда", - сказал Васкес Камачо на пресс-конференции.
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По его словам, меры принимаются в соответствии с протоколом правительства Мехико по сопровождению общественных акций и обеспечению безопасности во время запланированных на четверг массовых мероприятий.
Министр отметил, что полиция уже поддерживает специальный режим безопасности на въезде в столицу по трассе Мехико - Куэрнавака в связи с прибытием автобусов со студентами педагогических учебных заведений из штата Герреро, которые планируют провести акции в городе. По словам Васкеса Камачо, власти получили сообщения о возможном наличии в некоторых автобусах предметов, которые могут быть использованы для нападений.
"При поддержке министерства внутренних дел и правительства города, а также в сопровождении правозащитных организаций ведется диалог с пассажирами для проведения проверок автобусов с целью изъятия опасных предметов, если таковые имеются, и обеспечения безопасности как участников акций, так и жителей города", - заявил он.
Чиновник добавил, что власти намерены продолжать переговоры с участниками протестов и принимать меры для предотвращения возможных инцидентов.
В четверг в Мехико состоятся церемония открытия чемпионата мира по футболу и первый матч турнира. Повышенные меры безопасности принимаются в связи продолжающимися протестами работников образования и других общественных движений.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР состоится на стадионе Ацтека в мексиканской столице.
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