Власти Мехико направят 1,7 тысячи полицейских на акции в день открытия ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Мехико направят 1700 сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения безопасности в день открытия чемпионата мира по футболу.

Полиция уже поддерживает специальный режим безопасности на въезде в столицу из-за прибытия автобусов со студентами, которые планируют провести акции в городе.

В четверг в Мехико состоятся церемония открытия чемпионата мира по футболу и первый матч турнира между сборными Мексики и ЮАР.

МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Власти Мехико направят 1,7 тысячи сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения безопасности и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу, сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо.

"Секретариат общественной безопасности реализует операцию, в рамках которой будут задействованы 1700 сотрудников подразделений полицейских операций, дорожного контроля, а также спасательного и медицинского отряда", - сказал Васкес Камачо на пресс-конференции.

По его словам, меры принимаются в соответствии с протоколом правительства Мехико по сопровождению общественных акций и обеспечению безопасности во время запланированных на четверг массовых мероприятий.

Министр отметил, что полиция уже поддерживает специальный режим безопасности на въезде в столицу по трассе Мехико - Куэрнавака в связи с прибытием автобусов со студентами педагогических учебных заведений из штата Герреро , которые планируют провести акции в городе. По словам Васкеса Камачо, власти получили сообщения о возможном наличии в некоторых автобусах предметов, которые могут быть использованы для нападений.

"При поддержке министерства внутренних дел и правительства города, а также в сопровождении правозащитных организаций ведется диалог с пассажирами для проведения проверок автобусов с целью изъятия опасных предметов, если таковые имеются, и обеспечения безопасности как участников акций, так и жителей города", - заявил он.

Чиновник добавил, что власти намерены продолжать переговоры с участниками протестов и принимать меры для предотвращения возможных инцидентов.

В четверг в Мехико состоятся церемония открытия чемпионата мира по футболу и первый матч турнира. Повышенные меры безопасности принимаются в связи продолжающимися протестами работников образования и других общественных движений.