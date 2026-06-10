В Мексике допустили отмену работы главной фан-зоны ЧМ из-за протестов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Мексики рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу.
- Окончательное решение относительно использования центральной площади столицы для трансляции церемонии открытия и матча чемпионата мира может быть принято позднее в среду.
- На площади Сокало и прилегающих улицах проходят протесты работников образования, требующие повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Власти Мексики рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу на фоне продолжающихся протестов работников образования, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
По ее словам, окончательное решение относительно использования центральной площади столицы для трансляции церемонии открытия и матча чемпионата мира может быть принято позднее в среду.
Однако в последние недели центр столицы остается местом проведения протестных акций Национального координационного комитета работников образования (CNTE). Учителя этого профсоюза требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.
Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.
Чемпионат мира по футболу стартует в четверг в Мехико. Церемония открытия пройдет на стадионе Ацтека, после чего состоится матч между сборными Мексики и ЮАР.