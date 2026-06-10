Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Мексики рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу.

Окончательное решение относительно использования центральной площади столицы для трансляции церемонии открытия и матча чемпионата мира может быть принято позднее в среду.

На площади Сокало и прилегающих улицах проходят протесты работников образования, требующие повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.

МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Власти Мексики рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу на фоне продолжающихся протестов работников образования, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

"Если по какой-либо причине не получится провести мероприятие на Сокало в день открытия, в Мехико есть 18 площадок, подготовленных правительством города, где матч можно будет посмотреть бесплатно", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.

По ее словам, окончательное решение относительно использования центральной площади столицы для трансляции церемонии открытия и матча чемпионата мира может быть принято позднее в среду.

ЮАР. Ранее власти Мехико заявляли о намерении организовать на площади Сокало главную общественную зону просмотра церемонии открытия чемпионата мира и матча между сборными Мексики

Однако в последние недели центр столицы остается местом проведения протестных акций Национального координационного комитета работников образования (CNTE). Учителя этого профсоюза требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.

Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.

Чемпионат мира по футболу стартует в четверг в Мехико. Церемония открытия пройдет на стадионе Ацтека, после чего состоится матч между сборными Мексики и ЮАР.