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В Мексике допустили отмену работы главной фан-зоны ЧМ из-за протестов - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
19:17 10.06.2026
В Мексике допустили отмену работы главной фан-зоны ЧМ из-за протестов

Власти Мексики допустили отмену работы главной фан-зоны ЧМ из-за протестов

© iStock.com / stockcamФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / stockcam
Флаг Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Мексики рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу.
  • Окончательное решение относительно использования центральной площади столицы для трансляции церемонии открытия и матча чемпионата мира может быть принято позднее в среду.
  • На площади Сокало и прилегающих улицах проходят протесты работников образования, требующие повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Власти Мексики рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу на фоне продолжающихся протестов работников образования, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
"Если по какой-либо причине не получится провести мероприятие на Сокало в день открытия, в Мехико есть 18 площадок, подготовленных правительством города, где матч можно будет посмотреть бесплатно", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
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По ее словам, окончательное решение относительно использования центральной площади столицы для трансляции церемонии открытия и матча чемпионата мира может быть принято позднее в среду.
Ранее власти Мехико заявляли о намерении организовать на площади Сокало главную общественную зону просмотра церемонии открытия чемпионата мира и матча между сборными Мексики и ЮАР.
Однако в последние недели центр столицы остается местом проведения протестных акций Национального координационного комитета работников образования (CNTE). Учителя этого профсоюза требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования.
Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.
Чемпионат мира по футболу стартует в четверг в Мехико. Церемония открытия пройдет на стадионе Ацтека, после чего состоится матч между сборными Мексики и ЮАР.
Турнир впервые проходит сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде. Мехико стал первым городом в истории, принимающим матчи трех разных чемпионатов мира после турниров 1970 и 1986 годов.
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