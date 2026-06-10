Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обменял Абрамова в "Амур" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:30 10.06.2026 (обновлено: 17:31 10.06.2026)
ЦСКА обменял Абрамова в "Амур"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Абрамов перешел из ЦСКА в "Амур"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиталий Абрамов
Виталий Абрамов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Виталий Абрамов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА обменял нападающего Виталия Абрамова в хабаровский «Амур».
  • В обмен на игрока ЦСКА получит денежную компенсацию.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЦСКА обменял нападающего Виталия Абрамова в хабаровский "Амур", сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В обмен на игрока армейцы получат денежную компенсацию. В прошедшем сезоне нападающий провел 72 матча и набрал 29 очков (12 голов + 17 передач) с учетом плей-офф.
Абрамову 28 лет, он является воспитанником системы челябинского "Трактора". Форвард представлял ЦСКА с 2021 года. На его счету в КХЛ 144 (73+71) очка в 325 играх и две победы в Кубке Гагарина. С 2015 по 2021 он выступал за океаном, в том числе за "Оттаву Сенаторз", и записал на свой счет пять игр и один гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Марат Хайруллин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Лучший бомбардир СКА перешел в ЦСКА
4 июня, 16:13
 
ХоккейСпортЦСКААмурВиталий Абрамов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    11.06 15:30
    А. БубликН. Кирьос
    Я. ПольР. Сеггерман
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    76
    102
  • Волейбол
    Завершен
    Сербия
    Аргентина
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Нигерия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Коста-Рика
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала