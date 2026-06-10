ЦСКА обменял Абрамова в "Амур"

Абрамову 28 лет, он является воспитанником системы челябинского "Трактора". Форвард представлял ЦСКА с 2021 года. На его счету в КХЛ 144 (73+71) очка в 325 играх и две победы в Кубке Гагарина. С 2015 по 2021 он выступал за океаном, в том числе за "Оттаву Сенаторз", и записал на свой счет пять игр и один гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).