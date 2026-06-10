Тримбла снова признали MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский баскетболист московского ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.
- ЦСКА обыграл казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии со счетом 4-0 и в 13-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский баскетболист московского ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.
В среду ЦСКА обыграл казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии (4-0) и в 13-й раз в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ.
Тримблу 31 год, он выступает за ЦСКА с сезона-2023/24. Тримбл третий год подряд признан лучшим баскетболистом плей-офф Единой лиги ВТБ. Спортсмен также был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.