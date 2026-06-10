Тримбла снова признали MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Тримблу 31 год, он выступает за ЦСКА с сезона-2023/24. Тримбл третий год подряд признан лучшим баскетболистом плей-офф Единой лиги ВТБ. Спортсмен также был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.