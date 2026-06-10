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Тимощук назвал лучший результат "Зенита" в сезоне-2025/26 - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
14:29 10.06.2026
Тимощук назвал лучший результат "Зенита" в сезоне-2025/26

Тимощук: "Зенит" показал лучший результат в новейшей истории клуба

© официальный сайт клуба "Зенит"Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© официальный сайт клуба "Зенит"
Анатолий Тимощук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» в сезоне 2025/26 стал чемпионом России в 11-й раз.
  • «Зенит» продемонстрировал лучшие показатели в новейшей истории клуба по реализации стандартных положений, забив 38 голов после стандартов, включая пенальти.
  • Тренер Анатолий Тимощук связал проблему с нереализацией пенальти весной с ментальной подготовкой игроков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. "Зенит" продемонстрировал в прошедшем сезоне лучшие показатели в новейшей истории клуба по реализации стандартных положений, заявил в интервью РИА Новости тренер петербуржцев Анатолий Тимощук.
"Зенит" в сезоне-2025/26 стал чемпионом России в 11-й раз.
"В нынешнем сезоне "Зенит", если считать пенальти, забил 38 голов после стандартов. Это лучший показатель в новейшей истории команды. Будем работать, чтобы превзойти нынешнее достижение", - сказал Тимощук, специализирующийся в штабе Сергея Семака на стандартных положениях.
Весеннюю проблему с нереализацией пенальти специалист связал с ментальной подготовкой. "Все дело в психологии, - ответил он. - Когда команда практически всегда в чемпионской гонке, полностью отрешиться от давления сложно. Пожалуй, только по этой причине в Оренбурге не забили считавшиеся надежными пенальтистами Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Весной из шести пенальти мы не забили четыре, это очень много".
"Хотя практически на каждой тренировке, чтобы отработать 11-метровый, оставались и Мостовой, и Саша Соболев, и Даня Кондаков, который не реализовал свой удар в послематчевой серии со "Спартаком" в Кубке России. Одно дело - тренировка, а другое - игра, когда, подходя к точке, чувствуешь всю ответственность за судьбу команды. Вот и принимают ребята неправильные решения при ударе. Со мной такое тоже случалось", - обратил внимание Тимощук.
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ФутболРоссияОренбургАнатолий ТимощукСергей СемакСпартак МоскваАндрей МостовойЗенит
 
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