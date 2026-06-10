Амурским тиграм, подаренным Россией Казахстану, дали имена

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия передала Казахстану четырех амурских тигров для восстановления их популяции.

Тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество России и Казахстана и связь с природой Центральной и Восточной Азии.

Хищники успешно осваиваются в новых условиях в государственном природном резервате Иле-Балхаш, после адаптации их планируют выпустить в естественную среду обитания.

АЛМА-АТА, 10 июн - РИА Новости. Четырем амурским тиграм, переданным Россией Казахстану в конце мая для восстановления популяции этих животных, по согласованию сторон дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии, сообщает пресс-служба казахстанского министерства экологии и природных ресурсов.

"В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии", - говорится в сообщении ведомства.

Один из тигров получил кличку Амур - по названию реки на Дальнем Востоке России и природного ареала амурского тигра. Тигрице дали имя Умит, что в переводе с казахского означает Надежда. Тигренка-самца назвали Туран - по историческому названию региона Центральной Азии , а тигренку-самке дали имя Уссури - по названию реки на российском Дальнем Востоке.

В министерстве напомнили, что тигров после прибытия в Казахстан разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата Иле-Балхаш на юге страны, где они проходят адаптацию под наблюдением специалистов и ветеринаров. По данным ведомства, хищники успешно осваиваются в новых условиях, их состояние оценивается как стабильное.

"В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов", - говорится в сообщении.

Амурской области, Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев Еврейской автономной области . По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.