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Амурским тиграм, подаренным Россией Казахстану, дали имена - РИА Новости, 10.06.2026
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13:33 10.06.2026
Амурским тиграм, подаренным Россией Казахстану, дали имена

Четырем амурским тиграм, подаренным Россией Казахстану, дали имена

© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате "Иле-Балхаш"
Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате Иле-Балхаш - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"
Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате "Иле-Балхаш"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала Казахстану четырех амурских тигров для восстановления их популяции.
  • Тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество России и Казахстана и связь с природой Центральной и Восточной Азии.
  • Хищники успешно осваиваются в новых условиях в государственном природном резервате Иле-Балхаш, после адаптации их планируют выпустить в естественную среду обитания.
АЛМА-АТА, 10 июн - РИА Новости. Четырем амурским тиграм, переданным Россией Казахстану в конце мая для восстановления популяции этих животных, по согласованию сторон дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии, сообщает пресс-служба казахстанского министерства экологии и природных ресурсов.
"В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии", - говорится в сообщении ведомства.
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Один из тигров получил кличку Амур - по названию реки на Дальнем Востоке России и природного ареала амурского тигра. Тигрице дали имя Умит, что в переводе с казахского означает Надежда. Тигренка-самца назвали Туран - по историческому названию региона Центральной Азии, а тигренку-самке дали имя Уссури - по названию реки на российском Дальнем Востоке.
В министерстве напомнили, что тигров после прибытия в Казахстан разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата Иле-Балхаш на юге страны, где они проходят адаптацию под наблюдением специалистов и ветеринаров. По данным ведомства, хищники успешно осваиваются в новых условиях, их состояние оценивается как стабильное.
"В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов", - говорится в сообщении.
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Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края. Президент РФ Владимир Путин назвал проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.
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