Бояринцев возглавил "Шинник"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского "Шинника".
- Бояринцевым подписал с клубом контракт на один год с опцией продления еще на один сезон.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера ярославского "Шинника", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В должности он сменил Артема Булойчика. Контракт с Бояринцевым рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.
Булойчик возглавлял "Шинник" с апреля 2025-го. В завершившемся сезоне клуб набрал 48 очков и занял восьмое место в Первой лиге.
Бояринцеву 48 лет, будучи игроком, помимо "Спартака", он представлял "Шинник", а также казанский "Рубин", подмосковный "Сатурн", томскую "Томь", московское "Торпедо" и другие клубы. На его счету шесть матчей за сборную России. В качестве тренера возглавлял ивановский "Текстильщик", московскую "Родину", "Новосибирск", саратовский "Сокол" и волгоградский "Ротор". В прошлом сезоне Бояринцев находился без клуба.