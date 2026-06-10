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Бояринцев возглавил "Шинник" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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13:05 10.06.2026 (обновлено: 13:13 10.06.2026)
Бояринцев возглавил "Шинник"

Бояринцев сменил Булойчика на посту главного тренера "Шинника"

© Пресс-служба ФК "Родина"Денис Бояринцев
Денис Бояринцев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Пресс-служба ФК "Родина"
Денис Бояринцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского "Шинника".
  • Бояринцевым подписал с клубом контракт на один год с опцией продления еще на один сезон.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера ярославского "Шинника", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В должности он сменил Артема Булойчика. Контракт с Бояринцевым рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.
Булойчик возглавлял "Шинник" с апреля 2025-го. В завершившемся сезоне клуб набрал 48 очков и занял восьмое место в Первой лиге.
Бояринцеву 48 лет, будучи игроком, помимо "Спартака", он представлял "Шинник", а также казанский "Рубин", подмосковный "Сатурн", томскую "Томь", московское "Торпедо" и другие клубы. На его счету шесть матчей за сборную России. В качестве тренера возглавлял ивановский "Текстильщик", московскую "Родину", "Новосибирск", саратовский "Сокол" и волгоградский "Ротор". В прошлом сезоне Бояринцев находился без клуба.
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