Бояринцев возглавил "Шинник"

Бояринцеву 48 лет, будучи игроком, помимо "Спартака", он представлял "Шинник", а также казанский "Рубин", подмосковный "Сатурн", томскую "Томь", московское "Торпедо" и другие клубы. На его счету шесть матчей за сборную России. В качестве тренера возглавлял ивановский "Текстильщик", московскую "Родину", "Новосибирск", саратовский "Сокол" и волгоградский "Ротор". В прошлом сезоне Бояринцев находился без клуба.