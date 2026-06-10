Хоккеист "Колорадо" установил уникальное достижение в НХЛ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг стал обладателем награды "Билл Мастертон Трофи" и приза Марка Мессье по итогам сезона-2025/26, сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.

В прошедшем сезоне Ландескуг помог "Колорадо" стать обладателем Президентского кубка. По ходу сезона он пропустил месяц из-за перелома ребер. Всего в его активе 35 очков (14 голов + 21 передача) в 60 матчах регулярного чемпионата и 11 (6+5) очков в 13 встречах плей-офф.