Хоккеист "Колорадо" установил уникальное достижение в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» и приза Марка Мессье по итогам сезона-2025/26.
- Ландескуг стал первым игроком в истории НХЛ, выигравшим сразу две эти награды по итогам одного сезона.
- Габриэль Ландескуг помог «Колорадо» стать обладателем Президентского кубка в прошедшем сезоне.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг стал обладателем награды "Билл Мастертон Трофи" и приза Марка Мессье по итогам сезона-2025/26, сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.
"Билл Мастертон Трофи" ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. На награду также претендовали шведский защитник "Баффало Сейбрз" Расмус Далин и канадский нападающий "Виннипег Джетс" Джонатан Тэйвз. Обладателем приза Марка Мессье становится хоккеист, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и за его пределами.
Ландескуг стал первым игроком в истории НХЛ, выигравшим сразу две эти награды по итогам одного сезона. Швед пропустил три полных регулярных сезона из-за травмы колена, полученной во время плей-офф Кубка Стэнли в 2022 году. Он перенес четыре операции и стал первым игроком НХЛ, вернувшимся на лед после операции по замене хряща коленного сустава.
В прошедшем сезоне Ландескуг помог "Колорадо" стать обладателем Президентского кубка. По ходу сезона он пропустил месяц из-за перелома ребер. Всего в его активе 35 очков (14 голов + 21 передача) в 60 матчах регулярного чемпионата и 11 (6+5) очков в 13 встречах плей-офф.
Прошлогодним обладателем приза Марка Мессье стал российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а "Билл Мастертон Трофи" выиграл нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Шон Монахан.