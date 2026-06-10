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Хоккеист "Колорадо" установил уникальное достижение в НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:01 10.06.2026
Хоккеист "Колорадо" установил уникальное достижение в НХЛ

Хоккеист Ландескуг первым выиграл "Билл Мастертон Трофи" и приз Марка Мессье

© Фото : СоцсетиХоккеист "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг
Хоккеист Колорадо Эвеланш Габриэль Ландескуг - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Соцсети
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» и приза Марка Мессье по итогам сезона-2025/26.
  • Ландескуг стал первым игроком в истории НХЛ, выигравшим сразу две эти награды по итогам одного сезона.
  • Габриэль Ландескуг помог «Колорадо» стать обладателем Президентского кубка в прошедшем сезоне.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг стал обладателем награды "Билл Мастертон Трофи" и приза Марка Мессье по итогам сезона-2025/26, сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.
"Билл Мастертон Трофи" ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. На награду также претендовали шведский защитник "Баффало Сейбрз" Расмус Далин и канадский нападающий "Виннипег Джетс" Джонатан Тэйвз. Обладателем приза Марка Мессье становится хоккеист, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и за его пределами.
Ландескуг стал первым игроком в истории НХЛ, выигравшим сразу две эти награды по итогам одного сезона. Швед пропустил три полных регулярных сезона из-за травмы колена, полученной во время плей-офф Кубка Стэнли в 2022 году. Он перенес четыре операции и стал первым игроком НХЛ, вернувшимся на лед после операции по замене хряща коленного сустава.
В прошедшем сезоне Ландескуг помог "Колорадо" стать обладателем Президентского кубка. По ходу сезона он пропустил месяц из-за перелома ребер. Всего в его активе 35 очков (14 голов + 21 передача) в 60 матчах регулярного чемпионата и 11 (6+5) очков в 13 встречах плей-офф.
Прошлогодним обладателем приза Марка Мессье стал российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а "Билл Мастертон Трофи" выиграл нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Шон Монахан.
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ХоккейСпортГабриэль ЛандескугРасмус ДалинДжонатан ТэйвзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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