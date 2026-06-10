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Восемь команд КХЛ впервые примут участие в Кубке мэра Москвы - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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15:14 10.06.2026 (обновлено: 15:18 10.06.2026)
Восемь команд КХЛ впервые примут участие в Кубке мэра Москвы

Кубок мэра Москвы впервые пройдет с участием восьми команд КХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо М" (Москва)
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо М (Москва) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь команд Континентальной хоккейной лиги впервые примут участие в предсезонном турнире.
  • Матчи Кубка мэра Москвы пройдут с 27 по 30 августа в Москве, в них примут участие «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Минск), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Шанхай Дрэгонс».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восемь команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые примут участие в предсезонном турнире, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея Москвы.
Соревнование пройдет в столице в 19-й раз, матчи состоятся с 27 по 30 августа. В Кубке мэра Москвы примут участие московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", нижегородское "Торпедо", минское "Динамо", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист" и китайский "Шанхай Дрэгонс".
Команды будут разделены на две группы и в рамках этапа проведут по три встречи. Стыковые игры за распределение мест состоятся 30 августа, в заключительный день Кубка мэра Москвы.
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