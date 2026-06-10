Восемь команд КХЛ впервые примут участие в Кубке мэра Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь команд Континентальной хоккейной лиги впервые примут участие в предсезонном турнире.
- Матчи Кубка мэра Москвы пройдут с 27 по 30 августа в Москве, в них примут участие «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Минск), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Шанхай Дрэгонс».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восемь команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые примут участие в предсезонном турнире, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея Москвы.
Команды будут разделены на две группы и в рамках этапа проведут по три встречи. Стыковые игры за распределение мест состоятся 30 августа, в заключительный день Кубка мэра Москвы.
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