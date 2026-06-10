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"Хетафе" продлил контракт Бордаласом на фоне слухов о приходе Челестини - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
21:19 10.06.2026
"Хетафе" продлил контракт Бордаласом на фоне слухов о приходе Челестини

"Хетафе" продлил контракт с главным тренером Бордаласом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПепе Бордалас
Пепе Бордалас - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский футбольный клуб «Хетафе» продлил соглашение с главным тренером Хосе Бордаласом до 2028 года.
  • Ранее сообщалось, что «Хетафе» достиг принципиальной договоренности с уволенным из московского ЦСКА тренером Фабио Челестини.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Испанский "Хетафе" продлил соглашение с главным тренером Хосе Бордаласом до 2028 года, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что "Хетафе" достиг принципиальной договоренности с уволенным в начале мая из московского ЦСКА швейцарским тренером Фабио Челестини.
Бордаласу 62 года, он возглавил "Хетафе" в апреле 2023 года. Ранее специалист также был главным тренером других испанских клубов, среди которых "Валенсия", "Алавес" и "Эльче".
По итогам сезона-2025/26 "Хетафе" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и квалифицировался в Лигу конференций.
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