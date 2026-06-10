"Хетафе" продлил контракт Бордаласом на фоне слухов о приходе Челестини

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский футбольный клуб «Хетафе» продлил соглашение с главным тренером Хосе Бордаласом до 2028 года.
- Ранее сообщалось, что «Хетафе» достиг принципиальной договоренности с уволенным из московского ЦСКА тренером Фабио Челестини.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Испанский "Хетафе" продлил соглашение с главным тренером Хосе Бордаласом до 2028 года, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что "Хетафе" достиг принципиальной договоренности с уволенным в начале мая из московского ЦСКА швейцарским тренером Фабио Челестини.
По итогам сезона-2025/26 "Хетафе" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и квалифицировался в Лигу конференций.
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