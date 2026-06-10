Рейтинг@Mail.ru
Ган заявил, что не заинтересован в новом поединке с Волковым - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:19 10.06.2026
Ган заявил, что не заинтересован в новом поединке с Волковым

Ган заявил, что не заинтересован в реванше с Волковым

© UFC RussiaСирил Ган
Сирил Ган - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© UFC Russia
Сирил Ган. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган заявил, что не заинтересован в реванше с россиянином Александром Волковым.
  • Сирил Ган дважды побеждал Волкова в рамках промоушена UFC — в 2021 и в 2024 годах.
ВАШИНГТОН, 10 июня - РИА Новости. Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган заявил журналистам, что не заинтересован в реванше с россиянином Александром Волковым.
Ган дважды побеждал Волкова в рамках промоушена UFC - в 2021 и в 2024 годах. В рейтинге тяжелого веса UFC Ган занимает первое место, Волков - второе. Чемпионом дивизиона является англичанин Том Аспиналл.
Российский флаг в руке болельщика - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Украинские неудачники отказались слушать гимн России. И жестко поплатились!
9 июня, 12:28
"Не обязательно. Мне не слишком интересно проводить много реваншей. Это не очень интересно", - сказал Ган, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом Ган назвал Волкова отличным спортсменом и "красивым ударником".
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. Ган на этом турнире проведет бой против бразильца Алекса Перейры.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
У двукратного олимпийского чемпиона борца Садулаева родился сын
Вчера, 15:09
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)СШАСирил ГанДональд ТрампАлександр Волков (боец)UFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    11.06 15:30
    А. БубликН. Кирьос
    Я. ПольР. Сеггерман
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    76
    102
  • Волейбол
    Завершен
    Сербия
    Аргентина
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Нигерия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Коста-Рика
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала