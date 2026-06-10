Ган заявил, что не заинтересован в новом поединке с Волковым

Краткий пересказ от РИА ИИ Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган заявил, что не заинтересован в реванше с россиянином Александром Волковым.

Сирил Ган дважды побеждал Волкова в рамках промоушена UFC — в 2021 и в 2024 годах.

ВАШИНГТОН, 10 июня - РИА Новости. Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган заявил журналистам, что не заинтересован в реванше с россиянином Александром Волковым.

Ган дважды побеждал Волкова в рамках промоушена UFC - в 2021 и в 2024 годах. В рейтинге тяжелого веса UFC Ган занимает первое место, Волков - второе. Чемпионом дивизиона является англичанин Том Аспиналл.

"Не обязательно. Мне не слишком интересно проводить много реваншей. Это не очень интересно", - сказал Ган, отвечая на вопрос РИА Новости.

При этом Ган назвал Волкова отличным спортсменом и "красивым ударником".