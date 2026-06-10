Дегтярев поставил в пример "Локомотив" в вопросе развития местных игроков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что менеджмент московского футбольного клуба "Локомотив" показывает остальным клубам страны, что можно добиваться поставленных задач, не ориентируясь на легионеров.

Ранее Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - более семи.