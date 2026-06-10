Дегтярев поставил в пример "Локомотив" в вопросе развития местных игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что менеджмент футбольного клуба "Локомотив" показывает пример другим клубам, добиваясь результатов без ориентации на легионеров.
- "Локомотив" занял третье место в чемпионате России по футболу сезона 2025/26, сделав ставку на российских футболистов.
- Клуб "Локомотив" делегирует больше всех игроков в сборные России по разным возрастам: за сезон 2025/26 привлекались 52 воспитанника клуба.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что менеджмент московского футбольного клуба "Локомотив" показывает остальным клубам страны, что можно добиваться поставленных задач, не ориентируясь на легионеров.
Дегтярев провел встречу с генеральным директором "Локомотива" Борисом Ротенбергом и поздравил футболистов команды, тренерский штаб и болельщиков клуба с бронзовыми медалями чемпионата России по итогам сезона-2025/26. Отмечается, что команда добилась такого результата, сделав ставку на российских футболистов и имея минимальное среди клубов РПЛ число легионеров - шесть.
"Кредо менеджмента "Локомотива" - опираться на российских игроков – показывает всем остальным клубам, что можно добиваться поставленных задач, не ориентируясь на легионеров. За такую позицию поблагодарил Бориса Ротенберга. Он рассказал о работе с молодежью. В сборные России по разным возрастам в общей сложности "Локо" делегирует больше всех игроков: за сезон 2025/26 - привлекались 52 воспитанника клуба. Мы поддерживаем стремление ФК "Локомотив" развивать собственную сеть спортивных школ в регионах России", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
Ранее Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - более семи.
Минспорт ужесточил лимит на легионеров в РПЛ
24 апреля, 17:00