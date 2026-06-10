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"Им плевать на всех": Кирьяков обвинил США в плохом отношении к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
16:48 10.06.2026 (обновлено: 16:52 10.06.2026)
"Им плевать на всех": Кирьяков обвинил США в плохом отношении к ЧМ-2026

Кирьяков: США плевать на всех, на ЧМ по футболу еще не раз возникнут скандалы

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСергей Кирьяков
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сергей Кирьяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года еще не раз возникнут различные скандалы из-за отношения властей США к другим странам.
  • Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
  • Ранее США отказали во въезде арбитру из Сомали Омару Артану без объяснения причин, а организаторы подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Власти США наплевательски относятся к другим странам, поэтому на чемпионате мира по футболу 2026 года еще не раз возникнут различные скандалы, заявил РИА Новости экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков.
Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который будет проведен на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля. Ранее США отказали во въезде арбитру из Сомали Омару Артану без объяснения причин. Также организаторы подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.
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"Когда принималось решение о проведении чемпионата мира в США, то в ФИФА прекрасно понимали, что такие инциденты будут. Америке вообще плевать на всех. Они живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами в политическом плане. И им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает. А если кто-то рот откроет, то они его заткнут", - сказал Кирьяков.
"Это видно по всему: США и в политике себя так ведут, и такое же поведение, как мы видим, переносится и на спорт. Я ничему не удивляюсь, это, как говорится, Америка. Думаю, что подобный хаос будет продолжаться и во время турнира. И инциденты будут возникать, и возмущения (у других стран) будет очень много", - подчеркнул собеседник агентства.
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ФутболСпортСШААмерикаРоссияСергей КирьяковМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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