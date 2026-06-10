"Им плевать на всех": Кирьяков обвинил США в плохом отношении к ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года еще не раз возникнут различные скандалы из-за отношения властей США к другим странам.
- Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- Ранее США отказали во въезде арбитру из Сомали Омару Артану без объяснения причин, а организаторы подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Власти США наплевательски относятся к другим странам, поэтому на чемпионате мира по футболу 2026 года еще не раз возникнут различные скандалы, заявил РИА Новости экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков.
Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который будет проведен на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля. Ранее США отказали во въезде арбитру из Сомали Омару Артану без объяснения причин. Также организаторы подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.
"Когда принималось решение о проведении чемпионата мира в США, то в ФИФА прекрасно понимали, что такие инциденты будут. Америке вообще плевать на всех. Они живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами в политическом плане. И им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает. А если кто-то рот откроет, то они его заткнут", - сказал Кирьяков.
"Это видно по всему: США и в политике себя так ведут, и такое же поведение, как мы видим, переносится и на спорт. Я ничему не удивляюсь, это, как говорится, Америка. Думаю, что подобный хаос будет продолжаться и во время турнира. И инциденты будут возникать, и возмущения (у других стран) будет очень много", - подчеркнул собеседник агентства.