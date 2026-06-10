"Им плевать на всех": Кирьяков обвинил США в плохом отношении к ЧМ-2026

"Это видно по всему: США и в политике себя так ведут, и такое же поведение, как мы видим, переносится и на спорт. Я ничему не удивляюсь, это, как говорится, Америка. Думаю, что подобный хаос будет продолжаться и во время турнира. И инциденты будут возникать, и возмущения (у других стран) будет очень много", - подчеркнул собеседник агентства.