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В Москве рассказали о городе новых возможностей для студентов - РИА Новости, 10.06.2026
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09:00 10.06.2026 (обновлено: 16:16 10.06.2026)
В Москве рассказали о городе новых возможностей для студентов

В БФУ им. И. Канта до конца года введут в строй новый кампус "Кантиана"

© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция, посвященная запуску нового кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде
Пресс-конференция, посвященная запуску нового кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В БФУ им. И. Канта в Калининграде до конца года будет введен в строй новый кампус "Кантиана" с научно-учебными корпусами и общежитиями на 6,5 тысяч студентов, рассказали в вузе.
  • Кампус будет представлять собой "город в городе" с улицами, площадями и внутренними двориками, спроектированный в соавторстве с индустриальными партнерами.
  • Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что инфраструктура кампуса поможет студентам и исследователям больше сосредоточиться на самореализации и исследованиях.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта в Калининграде до конца года введет в строй новый кампус "Кантиана", куда войдут научно-учебные корпуса и общежития на 6,5 тысяч студентов. Какие возможности открывает перед студентами и преподавателями новая инфраструктура? Почему жителям других регионов стоит учиться в Калининграде? Об этом руководители университета рассказали на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
БФУ сегодня принимает участие в решении двух федеральных задач, одна из которых — трансформация системы высшего образования в рамках пилотного проекта, а вторая — создание новой инфраструктуры для высшего образования, кампуса мирового уровня, отметил ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин.
"Вспомним притчу о том, что не стоит заливать новое вино в старые меха. Когда мы говорим о подготовке инженеров по новым моделям высшего образования, конечно, можно многое сделать и в старых стенах, но куда правильнее и эффективнее, если наши студенты будут реализовывать собственные амбиции в подходящей для этого инфраструктуре", — рассказал он.
© РИА Новости / Мария ДевахинаРектор Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
Ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
Уникальность проекта кампуса, по мнению ректора, заключается в том, что это будет "город в городе".
"Это улицы, площади и внутренние дворики, как в Санкт-Петербурге. То есть это не отдельно стоящие здания, преследующие только утилитарную функцию — разместить большое количество людей. Это не популярные нынче башни из стекла и бетона, а своего рода зеркало истории университета. Центральное здание комплекса с башней архитектурно повторяет башню на корпусе на улице Чернышевского, откуда начинался Калининградский государственный педагогический институт. Внутри башни — уникальная с точки зрения инженерной композиции библиотека. На так называемой технологической бизнес-улице мы планируем располагать студенческие стартапы", — рассказал он.
Кампус спроектирован и наполнен технологической инфраструктурой в соавторстве с индустриальными партнерами. Научная инфраструктура должна соответствовать уровню ожиданий студентов и молодых ученых для реализации собственных исследований, отметил Демин.
"Безусловно, наши исследователи способны творить великие открытия и в тяжелых инфраструктурных условиях. Но есть разница. Одно дело — вы занимаетесь прорывными исследованиями где-нибудь в подвале с плохим светом и старым линолеумом, а другое — в современной лаборатории, спроектированной специально под вас. Инфраструктура не определяет сознание, но помогает не думать о хлебе насущном и бытовых проблемах и дает возможность для большей самореализации", — сообщил он.
Новый кампус — новый университет: интеллектуальное пространство будущего Кантиана - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Новый кампус— новый вуз: интеллектуальное пространство будущего "Кантиана"
9 июня, 13:15
Ректор БФУ ответил на вопрос, почему абитуриентам стоит приехать учиться в Калининград из других регионов, включая Москву.
"Мы верим в ребят, заботимся о них и, при наличии у них амбиций и желания, предоставляем им возможности очень быстрого роста в исследовательской и преподавательской сфере, перехода к работодателям региона. Лучших ребят разбирают уже с третьего курса. Кроме того, здесь молодой человек из корпуса в корпус доходит за две минуты, значительно сокращаются траты жизненного времени на логистику. Здесь супербезопасное место. С точки зрения архитектуры и зелени — это город для жизни, а не только для зарабатывания денег. Еще все любят море. Переезд на учебу в БФУ — возможность выпорхнуть из родительского гнезда, взять на себя ответственность и сделать первый шаг в самостоятельную жизнь", — рассказал он.
Максим Демин добавил, что, в отличие от многих вузов, БФУ очень открыт и дружелюбен к абитуриентам и студентам.
"Студент чувствует себя человеком в нашем университете. Нет такого: "Ты кто, студент? Да мы с тобой разговаривать не будем". Я ежедневно решаю минимум пять проблем отдельных студентов и аспирантов. У нас длина обращения к проректору или к ректору значительно короче, чем в других вузах", — подчеркнул он.
С открытием нового кампуса университет получает новые возможности для реализации междисциплинарных исследований, сообщил проректор по образовательной деятельности БФУ им. И. Канта Максим Лисогор.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПроректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Лисогор
Проректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Лисогор
Проректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Лисогор
© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария ДевахинаРуководитель образовательно-научного кластера "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета им. И. Канта Павел Федураев
Руководитель образовательно-научного кластера Институт медицины и наук о жизни Балтийского федерального университета им. И. Канта Павел Федураев
Руководитель образовательно-научного кластера "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета им. И. Канта Павел Федураев
© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария ДевахинаСтудент 3 курса направления "Химия" Балтийского федерального университета им. И. Канта Даниил Кротов
Студент 3 курса направления Химия Балтийского федерального университета им. И. Канта Даниил Кротов
Студент 3 курса направления "Химия" Балтийского федерального университета им. И. Канта Даниил Кротов
© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция, посвященная запуску нового кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде
Пресс-конференция, посвященная запуску нового кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде
Пресс-конференция, посвященная запуску нового кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
Проректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Лисогор
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
Руководитель образовательно-научного кластера "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета им. И. Канта Павел Федураев
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
Студент 3 курса направления "Химия" Балтийского федерального университета им. И. Канта Даниил Кротов
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
Пресс-конференция, посвященная запуску нового кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде
© РИА Новости / Мария Девахина
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"Физик, биолог, экономист и будущий управленец смогут работать в лаборатории над общим проектом. И это одна из важнейших особенностей нашей образовательной среды. Кроме того, в кампусе появляются специализированные пространства наших индустриальных партнеров, которые полностью или частично моделируют их производственные процессы. Это обогащает образовательный процесс, потому что позволяет студентам решать реальные проблемы, которые стоят перед работодателями-заказчиками. Таким образом, мы сможем предложить студенту погрузиться в профессиональную среду с первых курсов обучения, и после окончания обучения он будет гораздо более конкурентоспособным на рынке труда", — рассказал он.
По мнению Лисогора, компактное расположение кампуса освободит студентам время, которое они смогут потратить с пользой.
"У нас есть много дополнительных образовательных программ. И я верю, что большинство студентов воспользуются освободившимся временем и будут эти дополнительные компетенции и квалификации получать", — добавил он.
Новый кампус дает возможность собрать в одном месте всю научную инфраструктуру университета, отметил руководитель образовательно-научного кластера "Институт медицины и наук о жизни" БФУ им. И. Канта Павел Федураев.
"Учебно-научный корпус "Биомед" объединяет направления, связанные с медициной и естественными науками. И архитектурно он выстроен таким образом, что внизу располагаются лаборатории химии, выше – лаборатории биологии, и еще выше — лаборатории, связанные с изучением человека. И студент может проходить все этапы исследования, начиная от конкретной молекулы, заканчивая возможностью ее применения на биологических системах разной степени сложности. И мы можем таким образом выстраивать и сам научный процесс", — рассказал он.
Студент 1-го курса направления "Социология" Арсений Шустров приехал в БФУ из Санкт-Петербурга.
"Чтобы выбрать университет, я начал смотреть их сайты, и БФУ предложил самый адекватный сайт. Там было очень понятно показано количество баллов, которое нужно для поступления, и была доступная информация о направлении. Можно было спокойно почитать, посмотреть и понять, твое это или не твое. Но больше всего меня зацепила страничка про кампус. БФУ предлагал надежду, что тут может быть что-то иначе, чем в других вузах, — чувство единства, которое я не мог нигде найти ", — рассказал он.
Студент 3-го курса направления "Химия" БФУ им. И. Канта Даниил Кротов поделился своим опытом обучения и научной работы в стенах университета.
"Я поражен, насколько в БФУ открыты возможности для развития в научной области. Уже на первом курсе я участвовал в конференции в Томске. Спасибо моему научному руководителю за то, что она меня взяла с первого курса. Мы изучаем растения и биологически активные вещества, входящие в их состав, у меня уже вышли две научные статьи. После окончания обучения хотелось бы остаться в аспирантуре в БФУ, здесь очень большие возможности для развития", — подчеркнул он.
Строительство кампуса "Кантиана" ведется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
 
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