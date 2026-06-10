В Москве рассказали о городе новых возможностей для студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ В БФУ им. И. Канта в Калининграде до конца года будет введен в строй новый кампус "Кантиана" с научно-учебными корпусами и общежитиями на 6,5 тысяч студентов, рассказали в вузе.

Кампус будет представлять собой "город в городе" с улицами, площадями и внутренними двориками, спроектированный в соавторстве с индустриальными партнерами.

Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что инфраструктура кампуса поможет студентам и исследователям больше сосредоточиться на самореализации и исследованиях.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Балтийский федеральный университет ( Балтийский федеральный университет ( БФУ ) им. И. Канта в Калининграде до конца года введет в строй новый кампус "Кантиана", куда войдут научно-учебные корпуса и общежития на 6,5 тысяч студентов. Какие возможности открывает перед студентами и преподавателями новая инфраструктура? Почему жителям других регионов стоит учиться в Калининграде? Об этом руководители университета рассказали на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

БФУ сегодня принимает участие в решении двух федеральных задач, одна из которых — трансформация системы высшего образования в рамках пилотного проекта, а вторая — создание новой инфраструктуры для высшего образования, кампуса мирового уровня, отметил ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин.

"Вспомним притчу о том, что не стоит заливать новое вино в старые меха. Когда мы говорим о подготовке инженеров по новым моделям высшего образования, конечно, можно многое сделать и в старых стенах, но куда правильнее и эффективнее, если наши студенты будут реализовывать собственные амбиции в подходящей для этого инфраструктуре", — рассказал он.

Уникальность проекта кампуса, по мнению ректора, заключается в том, что это будет "город в городе".

"Это улицы, площади и внутренние дворики, как в Санкт-Петербурге. То есть это не отдельно стоящие здания, преследующие только утилитарную функцию — разместить большое количество людей. Это не популярные нынче башни из стекла и бетона, а своего рода зеркало истории университета. Центральное здание комплекса с башней архитектурно повторяет башню на корпусе на улице Чернышевского, откуда начинался Калининградский государственный педагогический институт. Внутри башни — уникальная с точки зрения инженерной композиции библиотека. На так называемой технологической бизнес-улице мы планируем располагать студенческие стартапы", — рассказал он.

Кампус спроектирован и наполнен технологической инфраструктурой в соавторстве с индустриальными партнерами. Научная инфраструктура должна соответствовать уровню ожиданий студентов и молодых ученых для реализации собственных исследований, отметил Демин.

"Безусловно, наши исследователи способны творить великие открытия и в тяжелых инфраструктурных условиях. Но есть разница. Одно дело — вы занимаетесь прорывными исследованиями где-нибудь в подвале с плохим светом и старым линолеумом, а другое — в современной лаборатории, спроектированной специально под вас. Инфраструктура не определяет сознание, но помогает не думать о хлебе насущном и бытовых проблемах и дает возможность для большей самореализации", — сообщил он.

Ректор БФУ ответил на вопрос, почему абитуриентам стоит приехать учиться в Калининград из других регионов, включая Москву.

"Мы верим в ребят, заботимся о них и, при наличии у них амбиций и желания, предоставляем им возможности очень быстрого роста в исследовательской и преподавательской сфере, перехода к работодателям региона. Лучших ребят разбирают уже с третьего курса. Кроме того, здесь молодой человек из корпуса в корпус доходит за две минуты, значительно сокращаются траты жизненного времени на логистику. Здесь супербезопасное место. С точки зрения архитектуры и зелени — это город для жизни, а не только для зарабатывания денег. Еще все любят море. Переезд на учебу в БФУ — возможность выпорхнуть из родительского гнезда, взять на себя ответственность и сделать первый шаг в самостоятельную жизнь", — рассказал он.

Максим Демин добавил, что, в отличие от многих вузов, БФУ очень открыт и дружелюбен к абитуриентам и студентам.

"Студент чувствует себя человеком в нашем университете. Нет такого: "Ты кто, студент? Да мы с тобой разговаривать не будем". Я ежедневно решаю минимум пять проблем отдельных студентов и аспирантов. У нас длина обращения к проректору или к ректору значительно короче, чем в других вузах", — подчеркнул он.

С открытием нового кампуса университет получает новые возможности для реализации междисциплинарных исследований, сообщил проректор по образовательной деятельности БФУ им. И. Канта Максим Лисогор.

"Физик, биолог, экономист и будущий управленец смогут работать в лаборатории над общим проектом. И это одна из важнейших особенностей нашей образовательной среды. Кроме того, в кампусе появляются специализированные пространства наших индустриальных партнеров, которые полностью или частично моделируют их производственные процессы. Это обогащает образовательный процесс, потому что позволяет студентам решать реальные проблемы, которые стоят перед работодателями-заказчиками. Таким образом, мы сможем предложить студенту погрузиться в профессиональную среду с первых курсов обучения, и после окончания обучения он будет гораздо более конкурентоспособным на рынке труда", — рассказал он.

По мнению Лисогора, компактное расположение кампуса освободит студентам время, которое они смогут потратить с пользой.

"У нас есть много дополнительных образовательных программ. И я верю, что большинство студентов воспользуются освободившимся временем и будут эти дополнительные компетенции и квалификации получать", — добавил он.

Новый кампус дает возможность собрать в одном месте всю научную инфраструктуру университета, отметил руководитель образовательно-научного кластера "Институт медицины и наук о жизни" БФУ им. И. Канта Павел Федураев.

"Учебно-научный корпус "Биомед" объединяет направления, связанные с медициной и естественными науками. И архитектурно он выстроен таким образом, что внизу располагаются лаборатории химии, выше – лаборатории биологии, и еще выше — лаборатории, связанные с изучением человека. И студент может проходить все этапы исследования, начиная от конкретной молекулы, заканчивая возможностью ее применения на биологических системах разной степени сложности. И мы можем таким образом выстраивать и сам научный процесс", — рассказал он.

Студент 1-го курса направления "Социология" Арсений Шустров приехал в БФУ из Санкт-Петербурга.

"Чтобы выбрать университет, я начал смотреть их сайты, и БФУ предложил самый адекватный сайт. Там было очень понятно показано количество баллов, которое нужно для поступления, и была доступная информация о направлении. Можно было спокойно почитать, посмотреть и понять, твое это или не твое. Но больше всего меня зацепила страничка про кампус. БФУ предлагал надежду, что тут может быть что-то иначе, чем в других вузах, — чувство единства, которое я не мог нигде найти ", — рассказал он.

Студент 3-го курса направления "Химия" БФУ им. И. Канта Даниил Кротов поделился своим опытом обучения и научной работы в стенах университета.

"Я поражен, насколько в БФУ открыты возможности для развития в научной области. Уже на первом курсе я участвовал в конференции в Томске. Спасибо моему научному руководителю за то, что она меня взяла с первого курса. Мы изучаем растения и биологически активные вещества, входящие в их состав, у меня уже вышли две научные статьи. После окончания обучения хотелось бы остаться в аспирантуре в БФУ, здесь очень большие возможности для развития", — подчеркнул он.