"Зенит" подписал контракт со звездой мирового волейбола

Срок соглашения с 25-летним доигровщиком не сообщается. Последние три года он выступал в составе итальянской "Модены", где дважды становился лучшим бомбардиром сезона.

В 2022 году он выступал в составе клуба "Веро Волей" из итальянской Монцы и вместе с командой стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола и был признан самым ценным игроком турнира.