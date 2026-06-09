"Зенит" подписал контракт со звездой мирового волейбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский волейбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с белорусским волейболистом Владиславом Давыскибой.
- Последние три года Владислав Давыскиба выступал в составе итальянской «Модены», где дважды становился лучшим бомбардиром сезона.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Казанский волейбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с белорусским волейболистом Владиславом Давыскибой.
Срок соглашения с 25-летним доигровщиком не сообщается. Последние три года он выступал в составе итальянской "Модены", где дважды становился лучшим бомбардиром сезона.
В 2022 году он выступал в составе клуба "Веро Волей" из итальянской Монцы и вместе с командой стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола и был признан самым ценным игроком турнира.
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