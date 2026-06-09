Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Чили по футболу обыграла команду ДР Конго в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Голы у чилийцев забили Дарио Осорио и Матиас Сепульведа, у конголезцев — Жорис Кайембе.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Чили по футболу обыграла команду ДР Конго в товарищеском матче, который прошел в Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чилийцев, у победителей отличились Дарио Осорио (51-я минута) и Матиас Сепульведа (86), в составе проигравших гол забил Жорис Кайембе (88).
В стартовом составе конголезцев вышел полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда, он был заменен в перерыве.
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная ДР Конго сыграет в группе К с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана. Чилийцы не сумели выйти на мировое первенство, заняв в южноамериканском отборе последнее, 10-е место.
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