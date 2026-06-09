МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Чили по футболу обыграла команду ДР Конго в товарищеском матче, который прошел в Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чилийцев, у победителей отличились Дарио Осорио (51-я минута) и Матиас Сепульведа (86), в составе проигравших гол забил Жорис Кайембе (88).